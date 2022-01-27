Сохранить здоровье и облегчить лечение россиянам поможет дистанционная доставка рецептурных лекарств

Аргументы Недели → Общество 13+

27 января 2022, 21:51 Источник: Всероссийский союз пациентов

Всероссийский союз пациентов просит Правительство поддержать закон о дистанционной продаже рецептурных лекарств, который был разработан в прошлом году и согласован со всеми ведомствами и поможет улучшить эпидемиологическую обстановку в стране.

Сопредседатели союза Ян Власов и Юрий Жулёв отправили письма на имя Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина и вице-премьера Татьяны Голиковой.



“Посещение, в настоящее время, как аптечных организаций, так и поликлиник, находится в зоне риска, поскольку существует большая вероятность заражения от лиц, которые пришли на прием или за приобретением лекарственного препарата”, - пишут авторы письма.



Авторы уверены, что принятие нормативно-правовых актов, сделает прозрачнее контроль за рецептурными лекарственными препаратами. Также облегчит лечение тех, кто находится на самоизоляции.



“В частности, возможность дистанционной доставки рецептурных лекарств позволила бы сократить риски заражения пациентов при контакте друг с другом в аптечных пунктах, и позволила бы своевременно обеспечить лекарственными средствами наиболее уязвимые категории граждан”, - пишут авторы.



Авторы письма просят как можно скорее внести на рассмотрение законопроект в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.



Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости