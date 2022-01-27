За похищение гражданина США бывшего спецназовца ждет суровое наказание

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27 января 2022, 21:08 Антон Дубровский, Журналист Источник: Коммерсантъ

В Московском областном суде состоялся суд по уголовному делу Батыра Бекмурадова, бывшего офицера спецназа ВДВ. Государственное обвинение в виде меры наказания предложило на 17 лет отправить бывшего офицера в колонию строгого режима. Примечательно, что Мадина Долгиева, являющаяся представителем Московской областной прокуратуры, предложила учесть в сроке наказания Батыра Бекмурадова ранее вынесенный ему приговор «путем частичного сложения»

Дополнительно предложено лишить бывшего офицера государственных наград, в том числе, ордена «За личное мужество», медалей «За боевые заслуги» и «За отвагу». Лишение его звания гвардии майора запаса не предлагалось.

Бывший офицер разведки ВДВ был признан организатором преступления, а его соучастник в преступлении — подстрекателем.

Предварительно коллегия присяжных вынесла решение о признании Батыра Бекмурадова виновным в организации в 2016 году похищения гражданина США, российско-американского бизнесмена Бориса Минахи.

Виновен и не заслуживает снисхождения —так решила коллегия. 8 заседателей подавляющим большинством голосов признали Батыра Бекмурадова виновным по ст. 126 и ст. 330 УК РФ.

Соучастника преступления, бизнесмена Давида Мирзоева, который был близок с основателем компании «Вимм-Билль-Данн» Давидом Якобашвили, предложено приговорить к 12 годам лишения свободы.

Адвокаты подсудимых считают такое наказание слишком жестким. Подсудимые объяснили, что только обсуждали план о возможности взыскания с господина Минахи долга в крупную сумму $21 млн, который должен был эту сумму Давиду Якобашвили за элеватор в порту Ейска на Азовском море, но затем отказались от этого преступного плана добровольно.

Подсудимые утверждали, что похищение не соответствовало их планам, и они о нем не знали, не соглашались на похищение и не принимали в нем участия.

Непосредственных исполнителей похищения найти так и не удалось.

Сам Давид Якобашвили имеет гражданство Швеции и не появился в суде для дачи показаний.

Потерпевший - гражданин США Минахи, также в суде не присутствовал.

Суд проходил в закрытом режиме из-за карантинных мер по коронавирусу, в связи с чем на нем не было близких родственников подсудимых.

Подсудимые и их адвокаты утверждают, что присяжным заседателям не были представлены некоторые важные доказательства их невиновности, и что сомнения вызывают и показания свидетелей.

Назначенные судом сроки наказания стали шоком для них.

Защита попросила суд учесть прежние заслуги подсудимых и проявить снисхождение. Давид Мирзоев напомнил суду, что у него 3 – е детей, и что он добровольно приехал из-за границы для того, чтобы дать показания, и что он не скрывался от следствия.

Предполагается, что на следующем заседании суда выступит и Бекмурадов.

Только после этого судья Наталья Валикова, которая считается одной из самых профессиональных судей Подмосковья, будет готова к вынесению приговора.

Наталья Валикова в свое время вынесла оправдательный приговор по делу о покушении на Анатолия Чубайса и назначала пожизненные сроки уцелевшим членам банды GTA.

Представители защиты надеются на «справедливое и взвешенное» решение суда.

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