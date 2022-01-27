Аналитик Драган: Из-за штамма «омикрон» количество госпитализированных ​ детей резко выросло и побило рекорды предыдущих волн​

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27 января 2022, 15:30 Источник: Александр Драган - аналитик открытых данных

И если раньше через это прошли США, Англия, Франция, ЮАР, то теперь через это проходит Москва.

На три недели отменили плановые госпитализации детей. Причина — «беспрецедентный рост заболеваемости» и госпитализаций среди детей. За две недели детские госпитализации выросли в 10 раз: сейчас каждые сутки в больницы попадает по 120 детей с ковидом.

Что это значит?

Ничего хорошего.

• Среди всех, кто сейчас попадает в больницы, 10−12% — это дети. Это беспрецедентно высокий показатель: ни в одну из прошлых волн эпидемии такого не наблюдалось.

• Москва вынуждена расширять детский коечный фонд. Развёрнуто уже 680 коек, сегодня добавится ещё 320, а на следующей неделе — ещё более 300. На пике прошлой волны в больницах лежало 298 детей.

• Ещё две недели назад доля детей была на порядок ниже: в среднем 1,3−2,1% среди всех госпитализированных.

• Сейчас абсолютное число детских госпитализаций в 4 раза выше рекорда осенней дельта-волны.

• Число детских госпитализаций на 100 тыс. сейчас составляет 5,5, и это всего в 1,7 раза меньше числа взрослых госпитализаций (9,3 на 100 тыс.). Для сравнения: в октябре 2021 разница была 10-кратная, в марте−октябре 2020 — 20-кратная.

- А как было раньше?

Осень 2020. На начало ноября через больницы прошло 1908 детей с ковидом. За тот же период было всего 177,9 тыс. госпитализаций — дети составляли всего 1,07% от госпитализированных за апрель−октябрь 2020-го. И это всё, что мы знаем о госпитализациях детей в 2020 году.

Осень 2021. Заммэра Ракова сообщила, что «раньше очень редко в сводке ежесуточной по госпитализации видела госпитализацию детей». Теперь всё поменялось: в сутки стали госпитализировать от 20 до 30 детей. Спустя три недели речь идёт о 25−30 детских госпитализациях каждый день, в больницах на тот момент лежит 150 детей с ковидом. Всего госпитализировали по 1400−1550 человек, доля детей стала выше, чем год назад, и достигла 1,6−2,1%.

Январь 2021. Две недели назад в больницы попадало около 12 детей (возьмём 10−15), при 700−770 госпитализациях в сутки это даёт долю около 1,3−2,1%. Тот же показатель, что и осенью.

Сейчас. Доля детей в общей структуре госпитализаций резко выросла: они составляют теперь 10−12%. Всего за несколько дней заполняется средний ковидный госпиталь.

Как отмечают чиновники, сейчас до половины детских госпитализаций — это переводы из других медучреждений детей, у которых случайно обнаружили ковид (а рост «случайного» ковида, мы наблюдали при омикроне во всех странах). Даже с поправкой на это, сейчас на детей приходится 5−6% от всех новых госпитализаций, и это в несколько раз выше по сравнению с прошлыми волнами. При этом неизвестно, какова доля инцидентного ковида среди взрослых, и сколько его было в прошлые волны — вероятно, как в других странах, около 10−20%.

- Правда ли омикрон опаснее для детей?

Этого мы не знаем. К этому есть теоретические предпосылки, но данных, которые на это указывают, пока нет. Мы видим, что детские госпитализации бьют рекорды во всех странах, а их доля сильно растёт — но, вероятно, это оттого что дети в целом хуже защищены, чем взрослые, среди которых доля переболевших и привитых заметно выше.

В России дети не защищены вовсе, и до прошлой недели защитить их было нечем. Несмотря на то, что «Спутник М» для детей 12−17 лет зарегистрировали ещё 24 ноября, и уже с ноября планировался выпуск в гражданский оборот, следующие два месяца вакцинации не было. «Спутник М» поступил в регионы только сейчас.

С детьми 5−11 лет ещё хуже: только два дня назад выдано разрешение на КИ, хотя Гамалея подавала запрос ещё в конце ноября. Для сравнения: в США подростков начали прививать ещё в мае, в Европе — в июне, в Кубе — в сентябре (здесь сразу может возникнуть вопрос о соотношении пользы и риска — тут сошлюсь на пост Антонины Обласовой и обзор Андрея Кочеткова).

Затянувшееся начало детской вакцинации дорого нам обойдётся. К сожалению, детские госпитализации продолжат расти, нас ждут новые рекорды, а регионы столкнутся с дефицитом педиатрического коечного фонда.

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