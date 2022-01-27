В Крыму археологи находят множество ценных артефактов​

Аргументы Недели → Общество 13+

27 января 2022, 14:46 Источник: Аргументы недели-Крым

Археологические находки пополнили коллекции крымских музеев. Источники расширения коллекции различные – до изъятого у мошенников.

Ценные предметы поступают в музеи разными способами: в результате археологических и военно-поисковых работ, передачи в дар, закупки за счет выделенных из государственного бюджета денег. Также в музеи передают изъятые правоохранителями артефакты.

В частности, в фонды Крымского этнографического музея в 2021 году поступило 218 предметов от дарителей. Среди них – текстиль, элементы традиционных костюмов народов полуострова, бытовые предметы советского периода, подлинные фотографии и документы из семейных архивов, пишет «Крыминформ».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости