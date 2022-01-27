Нумерологический прогноз на февраль

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27 января 2022, 13:22 Эндже Гарифуллина, дипломированный психолог (КФУ), сертифицированный нумеролог

В феврале будет преобладать вибрация цифры «8» (2+0+2+2 - число года +2 - число месяца). Вибрация 8 в месяце, указывает на «раскачку» денежного потока. Это время благоприятно для карьерного роста, поиска новых стратегий. В это время нужно ставить цели. Лучше не заниматься в этот месяц построением личной жизни. Если вы будете правильно использовать вибрацию Вселенной, все остальное выстроится само.

Если человек делает все правильно, он становится успешным. По нумерологическому прогнозу на 2022 год, февраль — время денег, власти, бизнеса и активной карьеры. Необходимо научиться управлять финансами и дружить с ними. В это время личной жизни мало уделяется время. Внимание направлено на реализацию и трансформацию денежного мышления, сознания успешного человека. Если женщина мечтает в этот период о семье и начнет этим заниматься, то она качественно не получит ни того, ни другого. Лучше всего заняться успешностью и карьерой. Когда вы все правильно делаете, остальное притянется. Также, вибрация «8» — это денежный эгрегор. Поэтому важно ставить цели и идти к ним. Если денег вам не хватает, скорее всего, вы что-то делаете не так. Покопайтесь в предназначении: «То ли вы делаете? Хочется ли вам это делать? Ваше ли это?» Не надо разбрасываться.

Фото: Эндже Гарифуллина, дипломированный психолог (КФУ), сертифицированный нумеролог



Февраль - самый короткий месяц года, побалует примечательным событием - энергетически сильной зеркальной датой. Зеркальные даты – бывают достаточно редко. 22.02.2022 примечателен тем, что это еще и второй день недели.

Ноль (0) абсолютно нейтральное число, совершенно не обладающее энергией. Следовательно, 22 февраля планета будет под влиянием силы цифры 2, которая означает равновесие, гармонию, симметрию, способствующую обретению внутреннего спокойствия и комфорта.

Цифра 2 также означает любовь, дипломатию, дружбу. «Код» дня 22.02.2022 содержит целых шесть двоек. Благодаря энергии двоек люди, нуждающиеся в поддержке, обретут силу. Двойки в этот день несут положительные жизненные перемены. Каждый человек приблизится к реализации мечты или поставленной цели. Важно довериться интуиции, для получения потока нужных мыслей и идей. В зеркальную дату судьба поможет найти ответы на давно беспокоящие вопросы. Одинокие люди могут повстречать человека, который перевернет их жизнь. Карьеристы справятся с ошибками, мешающими подняться выше по служебной лестнице.

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