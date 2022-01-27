Алексей Лошкин: «С чиновничьим языком государство людям не очень интересно»

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27 января 2022, 13:16 Анна Поперечная

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Алексей Лошкин, председатель Контрольно-счетной палаты Челябинской области, принял участие в программе «Большая редакция» канала «Гранада TV». В прямом эфире он ответил на вопросы редакторов и журналистов ведущих СМИ региона, а также зрителей трансляции.

Открытость органов власти - такая тема стала основной в беседе. Напомним, недавно Контрольно-счетная палата Челябинской области проанализировала по этим параметрам органы власти региона. Такое поручение ведомству дал губернатор Алексей Текслер на совещании с руководителями муниципалитетов, после того, как выяснилось, что некоторые главы отказываются встречаться с людьми. По данным КСП, средний уровень их открытости составил 36,9% от максимально возможного уровня. Наибольшую оценку получили Кыштымский, Троицкий городские округа, Увельский район, наименьшую - Кизильский район, Локомотивный и Чебаркульский городские округа.

По словам Алексея Лошкина, уровень открытости пока «далек от идеального». За основу была взята методика Контрольно-счетной палаты РФ. Система оценки содержит 3 раздела, включающие 7 промежуточных рейтингов. Исследование КСП охватило 112 участников.

«Мы проанализировали и региональные органы власти, и представительные органы, и муниципальные образования, - рассказал Алексей Лошкин. - Рассматривали и работу сайтов, и работу с гражданами, и деятельность общественных советов, а также добавили туда немного социлогии, чтобы понимать, что важно для жителей Южного Урала».

Председатель КСП также отметил, что наравне с открытостью власти, нужно рассматривать и такие факторы, как доступность и доверие.

«Недавно мне на глаза попалось экспертное исследование Высшей школы экономики, в котором было проанализировано наше законодательство за последние 30 лет. В среднем количество слов в федеральных законах увеличилось с 91 до 299, то есть более чем в три раза. Это к вопросу о доступности и понятности. Сама по себе конструкция закона непонятна многим гражданам. Доверие же - это вещь обоюдная. Поэтому там, где существует доверие граждан к государству, люди охотнее кооперируются, ставят стратегические цели в бизнесе, охотнее осуществляют венчурное финансирование. Так этот аспект приобрел экономические черты. Есть такое исследование консалтинговой компании Edelman «Барометр доверия», в котором принимают участие многие страны. Согласно ему, уровень доверия в России к правительству и бизнесу примерно в два раза ниже, чем в Европе», - подчеркнул Алексей Лошкин.



Посмотреть запись онлайн-трансляции «Большой редакции» можно на youtube-канале «Гранада TV».

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