Почему американцы бегут из Киева

Аргументы Недели → Общество 13+

27 января 2022, 12:44

Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

В последние дни на Западе заявляют, что Россия готовит крупномасштабное вторжение на Украину. Обстановка продолжает накаляться. Об этой ситуации главному редактору «Аргументов недели» Андрею Угланову рассказал почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Сергей Александрович Караганов.



- Сергей Александрович, вы всегда не слишком тепло отзывались о наших заклятых друзьях англосаксах. Но сейчас и на официальном уровне, где про американцев и европейцев тридцать лет говорили, как о покойниках, либо хорошо, либо ничего, переняли вашу риторику. Президент ультиматумы пишет, предлагая американцам уйти из Восточной Европы, а аналитики настаивают, что им надо убраться из Европы вообще, а также убрать военные базы из Японии и Южной Кореи. Что вдруг случилось?



- Просто вышел на поверхность процесс восстановления российской государственности, российского влияния, который шел довольно долго. До поры до времени мы скрывали свои намерения о восстановлении России на достойных ее мировых позициях, на позициях справедливости. Сейчас, по мере накопления сил, и, в первую очередь, военных сил, а также общего изменения в геополитической обстановке, мы почувствовали себя вправе уже не просить, а требовать. Это первое. Второй фактор - это то, что ситуация дошла до предела. Расширение НАТО и западного влияния на Украину угрожало абсолютно неприемлемой ситуацией. Украина в НАТО - это однозначная большая война в Европе. И ее нужно было предотвратить. Отсюда этот ультиматум. Кроме него предпринимается масса других мер, и тех, о которых мы знаем, и тех, о которых мы не знаем и никогда не узнаем. Все для того, чтобы убедить наших так называемых западных партнеров в том, что их политика прошлых лет было абсолютно контрпродуктивна и для них самих.



- Вы говорите «чтобы избежать войны». Но Госдеп США объявил, что эвакуирует членов семей сотрудников посольств из Киева, следом об этом заявили англичане и даже австралийцы. Получается что они-то к войне готовятся.



- Они готовятся к пропагандистской войне. Точнее, продолжают ее, усиливая сатанизацию России. Во-вторых, они, конечно, хотят втравить Россию в войну на Украине. И это уже не в первый раз. Это было и в 2014 году, и раньше. Это повторение их старого сценария, написанного еще для втравливания России в Афганистан, который, кстати, частично удался. Еще раньше пытались втравить Советский Союз в военные действия в Польше в конце 80-х.



- Был и такой сценарий? Давить «Солидарность»?



- Да. Генерал Ярузельский спас нас и Польшу от такого варианта, но это был вполне реальный сценарий. Сейчас все идет по старым лекалам. К этому надо относиться спокойно, это все судороги. Главное, не участвовать в этом спектакле.



Полностью интервью с Сергеем Карагановым смотрите на YouTube-канале Андрея Угланова #ЗАУГЛОМ





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости