Медведев прокомментировал угрозы блокировать «Северный поток — 2»

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27 января 2022, 12:34 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности РФ, прокомментировал угрозы Запада блокировать проект "Северный поток — 2". Медведев напомнил про цены на голубое топливо.

По словам политика, если кто-то хочет "назло русским" блокировать "Северный поток 2", пусть спросит у самих европейцев, готовы ли они столько платить за газ.

Зампред Совбеза РФ, бывший премьер, экс-президент РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что ни один разумный политик не станет расплачиваться за свои политические решения деньгами собственных налогоплательщиков.

Медведев уверен, что в интересах немецких граждан Германии и жителей европейских стран при текущих ценах на газ запуск "Северного потока 2" произвести как можно скорее

В среду, 26 января стало известно, что Газпром выполнил требование регулятора Германии. Компания Nord Stream 2 AG для сертификации по немецким законам учредила в ФРГ "дочку" Gas for Europe GmbH, которая станет владельцем и оператором участка газопровода "Северный поток 2" в водах Германии.

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