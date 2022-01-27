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Педиатр Анна Левадная назвала нехватку дыхания наиболее опасным симптомом «омикрона» у детей

, 12:42 Источник: РИА Новости

Педиатр Анна Левадная назвала нехватку дыхания наиболее опасным симптомом «омикрона» у детей
фото: pixabay.com

Педиатр Анна Левадная назвала дыхательную и сердечную недостаточность самыми опасными признаками омикрон-штамма коронавируса у детей. По ее словам, они проявляются одышкой, учащением дыхания, посинением носогубного треугольника. Также она отметила, что дети помладше не могут взять грудь для лактации, а взрослые дети нередко жалуются на боль в груди.

Педиатр отметила, что у заболевших может наблюдаться изменение цвета кожи, ногтей и губ. Опасное течение «омикрона» характеризуется потерей сознания и вялостью ребенка. Врач отметила, что так выражаются признаки интоксикации, которые говорят о том, что это не обычная ОРВИ. При таких симптомах нужно обратиться к врачу.

Врач также объяснила, почему дети больше подвержены новому штамму коронавируса. Левадная объяснила это тем, что дети относятся к группе непривитых, в общественных местах они без масок, поэтому они оказались самой уязвимой частью нашего населения.

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