Сегодня отмечается Международный день памяти жертв Холокоста

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27 января 2022, 11:58 Наталья Полянская

27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста.

Этот день установлен Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 года. Инициаторами принятия документа выступили Израиль, Канада, Австралия, Россия, Украина, США, а их соавторами — ещё более 90 государств. Дата 27 января была выбрана потому, что в этот день советские войска освободили концентрационный лагерь Освенцим.



Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан назвал эту дату напоминанием об имеющих всеобщее значение уроках Холокоста — этого беспрецедентного проявления зла, которое нельзя просто оставить в прошлом и предать забвению.



Генеральная Ассамблея ООН призвала государства-члены разработать и проводить просветительские программы, чтобы уроки Холокоста навсегда сохранились в памяти последующих поколений и способствовали предотвращению актов геноцида в будущем.

Во многих странах мира есть мемориалы и музеи, посвященные памяти жертв геноцида, и сегодня в этот день здесь проходят траурные церемонии и различные памятные мероприятия и акции. На международном уровне к этой дате приурочено проведение Всемирного форума памяти Холокоста.

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