180 лет назад родился Архип Куинджи: жизнь и творчество художника

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27 января 2022, 11:47 Наталья Полянская

Иван Крамской. Портрет А.И. Куинджи. Конец 1870-х

180 лет назад родился известный российский художник происхождением из приазовских греков, мастер пейзажной живописи Архип Куинджи.



Архип Куинджи в переводе фамилия Куинджи означает «золотых дел мастер», он родился в Мариуполе в квартале Карасу, в семье бедного сапожника-грека. В метрике он значился под фамилией Еменджи — «трудовой человек». Мальчик рано лишился родителей и воспитывался у тёти и дяди по отцовской линии. С помощью родственников Архип выучился у учителя-грека греческой грамматике, затем, после домашних занятий, некоторое время посещал городское училище. Мальчик жил в большой бедности, поэтому с раннего детства нанимался на работу — пас гусей, служил у подрядчика Чабаненко на постройке церкви, где ему было поручено вести учёт кирпича, затем служил у хлеботорговца Аморетти.



Летом 1855 года Куинджи приехал в Феодосию, откуда отправился в усадьбу Айвазовского неподалеку от деревни Шейх-Мамай, чтобы поступить в ученики к художнику. Хозяин был в отъезде, и в ожидании его юный Архип попросился помогать в усадьбе. В числе прочего ему было поручено толочь краски и красить забор. Заметив его старания, небольшую помощь в живописи оказал Архипу Ивановичу молодой родственник Айвазовского, копировавший картины мастера и гостивший тогда у него. Вернувшийся Айвазовский сказал, что не имеет возможности обучать его лично и посоветовал ехать учиться в Одессу или в Петербург, в Академию художеств.



В 1865 году Куинджи решил поступить в Академию художеств и уехал в Санкт-Петербург, однако первые две попытки оказались неудачными. Наконец в 1868 году он создал не дошедшую до наших дней картину «Татарская сакля в Крыму», написанную под очевидным влиянием Айвазовского, которую выставил на академической выставке. В результате 15 сентября Совет Академии художеств удостоил Куинджи звания свободного художника. Однако только после подачи прошения в Академический совет ему было разрешено сдавать экзамены по главным и специальным предметам для получения диплома. В 1870 году Куинджи получил звание неклассного художника, и с третьей попытки стал вольнослушателем Императорской Академии. В это время он познакомился с художниками-передвижниками, в числе которых были И. Н. Крамской и И. Е. Репин.



Увлечение идеями передвижников привело Куинджи к созданию таких работ, как «Осенняя распутица», за которую он получил звание классного художника, «Забытая деревня» и «Чумацкий тракт в Мариуполе». В этих картинах преобладала социальная идея, стремление выразить свои гражданские чувства, поэтому они были написаны в тёмных мрачных цветах.



Однако Куинджи вовсе не был бездумным воспроизводителем идей передвижников. С 1870 года художник неоднократно бывал на острове Валаам, любимом месте петербургских пейзажистов, и в 1873 году создал два замечательных пейзажа «На острове Валааме» и «Ладожское озеро», которые стали своеобразным прорывом в передвижническом пейзаже и в какой-то мере отходом от него. Кроме успеха этих работ, 1873 год ознаменовался выставкой в Обществе поощрения художеств картины «Снег», за которую в 1874 году на международной выставке в Лондоне художник получил бронзовую медаль.



21 марта 1879 года А. И. Куинджи и М. К. Клодт были избраны в ревизионную комиссию Товарищества передвижников, но уже к концу года Куинджи окончательно порвал с передвижниками.



Последнее десятилетие жизни ознаменовалось для Куинджи созданием таких шедевров, как «Радуга», эскизы и этюды к которой он начал писать ещё в конце XIX века, «Красный закат» и «Ночное».



Летом 1910 года, находясь в Крыму, Куинджи заболел воспалением лёгких. Болезнь прогрессировала — сказалось больное сердце. Умер Архип Иванович Куинджи 24 июля 1910 года в Санкт-Петербурге.



В 17 лет юноша влюбился впервые и навсегда. Избранницей стала юная Вера Кетчерджи–Шаповалова. Отец потребовал за сердце дочери непосильную для художника сумму. После чего Архипу пришлось уехать в Питер на заработки. Эта история увенчалась успешной женитьбой. Детей у пары не было.

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