Популярные вопросы астрологу: продолжение

Аргументы Недели → Общество 13+

27 января 2022, 11:40 Екатерина Максимова,

Ответы на часто задаваемые вопросы в прошлый раз вызвали живой отклик, поэтому я продолжу наш диалог. Перейду сразу к делу, чтобы поделиться как можно большим объёмом информации.

«Мы с моим избранником хотим пожениться и выбрать дату свадьбы, а вдруг астролог скажет нам, что мы друг другу совсем не подходим и нас ждет ужасный брак?» Если Вам так сказали, то бегите поскорее к другому специалисту, к сожалению, вы попали к шарлатану. Профессионал никогда не будет говорить, что любимый человек Вам не подходит и никогда не будет навязывать свое заключение! Очень важно понимать, что все решения мы принимаем сами, астролог должен грамотно обрисовать ситуацию, которая происходит, поставить перед вами звездное зеркало, в котором Вы себя увидите, как есть. Задача астролога на консультации по совместимости всегда обрисовать сильные и слабые стороны союза, показать, какие важные точки его скрепляют, а что вызывает конфликт. А самое главное звездный мастер должен показать способы ухода от тяжелый ситуаций, как можно энергию сублимировать. Ведь каждая семья уникальна – это живое, энергетическое существо, к которому необходим индивидуальный подход. Поэтому кому-то очень полезно вместе работать с супругом, основать совместный бизнес, кому-то заниматься спортом, где-то видна сильная мотивация в ребенке, и он является главным в союзе, а у кого-то брак абсолютно романтический и люди создали тандем, чтобы понять, что такое чувственная любовь. Дата свадьбы важна, потому что это день рождения семьи, а как известно, судьба определяется временем рождения-создания любого процесса или человека. То есть правильно выбрав день церемонии, мы на судьбу брака влияем и какие-то подводные камни можно обойти. Ну, и в завершении этого вопроса скажу, что ели вы собрались пожениться и хотите пойти на консультацию к астрологу, то вас уже точно многое связывает. Не бойтесь брачных консультаций, они помогают понять, как сохранить, а не разрушить то прекрасное, что есть.

«Мы разбирали с моим астрологом мою натальную карту, а потом через два месяца у меня в квартире произошел пожар, а он меня об этом не предупредил! Как так может быть?» Действительно, бывают претензии такого рода к специалисту только по одной причине – невежество. Поэтому очень важно разъяснять, что дает каждая консультация. Натальная карта — это астрологический паспорт, который рассказывает о чертах характера, предрасположенностях, талантах, предназначении, состоянии здоровья. Этот гороскоп очень важен, это основа, которая помогает понять свои дары и как их лучше применять для достижения цели, как максимально разумно тратить свою энергию. Но этот тип консультации не дает прогностики! То есть это портрет человека, а не фильм о нем! В фильме мы видим прошлое, настоящее и будущее, а портрет статичен. Фильм – это прогностика. И если мы хотим узнать будущее, то мы выбираем Соляр – прогноз на ваш индивидуальный год или Хорар – экспресс метод, который позволяет точно ответить на конкретный вопрос, причем темы вопроса могут быть абсолютно разные. Поэтому разбирая Натальную карту, астролог не мог увидеть пожар через два месяца и предупредить об этом, у него не было задачи заглянуть в будущее.

«Я боюсь идти к астрологу, вдруг он меня запрограммирует на определенные события?» Это очень распространенное опасение, но далеко не все понимают, что истинная задача астрологии как раз увести с пути страха предопределенности и дать понять, что будущее многовалентно! Вот тут сразу обозначается еще одна важная черта, которая отличает профи от непрофи. Настоящий астролог никогда не скажет в ультимативном порядке, как отыграется будущее, а даст палитру, в которой клиент, выбирая краски, сам нарисует подходящее событие.

Я поясню… В астрологии есть так называемая «система домов гороскопа», секторов зодиака, где каждый отвечает за определенные сферы бытия. Вот тут и кроется ключ к работе с грядущим. Каждый дом неоднозначен, имея несколько значений. Например, пятый дом рассказывает о любовный переживаниях, творчестве и детях. Темы разные, но одно зерно – плод. Плод души, тела или креатива. И если у клиента видно напряженное событие в наступающем году в сфере амура в пятом доме, то эту энергию можно увести в творчество или занявшись детьми, тогда сферу чувств мы нейтрализуем. Звучит, как чудо. Но чудо – это просто давно забытая наука. И так можно работать с будущим по любой из жизненных сфер, в этом главная задача астрологии – в коррекции своей судьбы путем выбора, который нужно сделать в определенное время. Звездная техника и была создана, чтобы прокладывать карту своего пути и работать с ней, а не программировать себя на печаль и безысходность!

Продолжение нашего диалога в следующей статье. Пишите ваши вопросы, и я с радостью вам отвечу.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости