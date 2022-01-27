Дедушка и бабушка - не бесплатное приложение к семье

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27 января 2022, 11:09

Многие современные пожилые мужчины отказываются нянчиться с внуками и выступать в качестве мудреца-наставника для молодого поколения. Сейчас уже не найдёшь семей, которые живут несколькими поколениями в одной квартире или доме. Особенно это относится к мегаполисам.



Образ деда, который забирает внука из школы, заметно изменился. В большинство случаев мужчины в пожилом возрасте ещё продолжают работать и не могут выполнять функции «старичка». Быть дедушкой в современном мире скорее напоминает хобби. Несмотря на то, что пожилой человек является хранителем родовых тайн и носителем большого количества полезной информации, контакты с внуками у него сокращены. Мужчины в «серебряном возрасте» часто создают семьи, а иногда и заводят детей. Многие не хотят, чтобы их называли дедом. Это будет встречаться всё чаще.



Молодые пары стали понимать, что дедушка и бабушка - это не бесплатное приложение к их семье. Пожилые люди сейчас ведут активный образ жизни, поэтому повесить на них воспитание внуков не всегда получается. Привычная норма поменялась, удалив за собой старые стереотипы. Дед приобрёл черты ресурсной фигуры, к которой можно обращаться лишь периодически, а не в постоянном режиме.

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