В Иркутской области два чиновника задержаны по подозрению в получении взятки от строителей школы

Аргументы Недели → Общество 13+

27 января 2022, 08:53 Источник: СКР

фото с сайта СКР

В Иркутской области два чиновника задержаны по подозрению в получении взятки. По данным СУ СК России по Иркутской области, обвинение в получении взятки в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору предъявлено заместителю мэра Иркутского районного муниципального образования и начальнику одного из отделов администрации.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности УЭБиПК ГУ МВД России по региону. Следователями и сотрудниками полиции по местам проживания фигурантов дела, на их рабочих местах проведены обыски и изъяты предметы и документы, касающиеся дела.

По версии следствия, в 2021 году заммэра и начальник отдела капитального строительства комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Иркутского районного муниципального образования, получили от гендиректора строительной организации взятку в сумме не менее 13 млн рублей.

Взятка предназначалась за покровительство подрядчика и за беспрепятственное подписание актов выполненных работ при строительстве здания школы-детского сада в п. Большое Голоустное Иркутского района.

Подозреваемые чиновники задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости