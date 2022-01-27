Психолог рассказала, как воспитать в ребенке любовь к братьям нашим меньшим

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27 января 2022, 07:02 Татьяна Михайлова

Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

Вышел новый выпуск программы «Тети, дяди и ребенок», в которой обсуждаются основные вопросы воспитания.

В этот раз темой передачи стали домашние животные. По мнению специалистов, дети, в чьих семьях есть питомец, более коммуникабельны. Для подрастающего поколения полезен опыт ухода за животным. Он формирует дисциплину и навык заботы о других. И социализация, и ответственность очень важны на этапе взросления, поэтому родителям советуют прислушаться к просьбе малыша завести пушистого друга.

«Когда ребенок проявляет инициативу завести домашнее животное, важно, чтобы родители не проигнорировали просьбу, даже если не очень приветствуют ее. Нужно поддержать малыша, показать ему, что родители его слышат и попытаться найти решение, которое всех устроит», — прокомментировала практикующий психолог, магистр психологии Юлия Новых.

В выпуске подробно разобраны ситуации, с которыми могут столкнуться семьи, планирующие завести домашнее животное. Также специалист рассказала, как быть, если в данный момент нет возможности содержать животное, а ребенок очень просит пушистого друга.

Свежий выпуск программы можно увидеть на канале «Гранада TV».

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