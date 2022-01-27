Работу Контрольно-счетной палаты региона обсудят в Челябинске

Сегодня состоится очередной выпуск «Большой редакции».
В четверг, 27 января, гостем «Большой редакции» станет председатель Контрольно-счетной палаты Челябинской области Алексей Лошкин. Тема мероприятия — «Почему государству полезно себя контролировать».
Беседу проведут руководители ведущих СМИ региона. Также вопросы будут приниматься от зрителей.
Трансляция «Большой редакции» ведется в группах изданий «МК — Урал», «Южноуральская панорама», «Полит 74», «Челябинск Сегодня», «Вечерний Челябинск». «Губерния», «Миасский рабочий» и «Копейский рабочий» в социальных сетях, а также на канале «Гранада ТВ». Начало в 11 часов по челябинскому времени.
Напомним, что «Большая редакция» — это проект медиахолдинга «Гранада Пресс». Партнером проекта выступает Челябинская областная универсальная научная библиотека.
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