Работу Контрольно-счетной палаты региона обсудят в Челябинске

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

27 января 2022, 06:50 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено организаторами

Сегодня состоится очередной выпуск «Большой редакции».

В четверг, 27 января, гостем «Большой редакции» станет председатель Контрольно-счетной палаты Челябинской области Алексей Лошкин. Тема мероприятия — «Почему государству полезно себя контролировать».

Беседу проведут руководители ведущих СМИ региона. Также вопросы будут приниматься от зрителей.

Трансляция «Большой редакции» ведется в группах изданий «МК — Урал», «Южноуральская панорама», «Полит 74», «Челябинск Сегодня», «Вечерний Челябинск». «Губерния», «Миасский рабочий» и «Копейский рабочий» в социальных сетях, а также на канале «Гранада ТВ». Начало в 11 часов по челябинскому времени.

Напомним, что «Большая редакция» — это проект медиахолдинга «Гранада Пресс». Партнером проекта выступает Челябинская областная универсальная научная библиотека.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости