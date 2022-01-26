Как сложилось судьба детей-актеров знаменитых фильмов о «Гарри Поттере»

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26 января 2022, 23:40 Источник: cyber.sports.ru

Кадр из фильма «Гарри Поттер»

Невероятно, но первый фильм о Гарри Поттере дебютировал на экранах уже более 20 лет назад. Долгий период, за который некоторые актеры знаменитой экранизации успели многого добиться в жизни, другие перестали сниматься в кино, а кто-то все еще держится за свои образы в поттериане.



Предлагаем вам узнать то, что происходит с каждым из них.



Дэниэл Рэдклифф (исполнял роль Гарри Поттера):



У исполнителя главной роли, Дэниэла Рэдклиффа всё получилось великолепно. Актер старался сниматься в разноплановых ролях. Он сыграл и знаменитого битника Аллена Гинзберга в биографической драме Джона Крокидаса, и незадачливого офисного работника Майлза в весьма своеобразном боевике «Пушки Акимбо», и шефа компании по производству видеоигр Rockstar в документальной драме «Переломный Момент», и одинокого отца в мистическом триллере «Женщина в Черном», а также некоторые другие интересные роли. Эти роли могут порадовать любителей кино совершенно разных направлений. В 2022 году Рэдклифф появится в приключенческой комедии «Затерянный Город». Его компаньонами в этом новом фильме станут Ченинг Татум и Сандра Буллок.



Эмма Уотсон (исполняла роль Гермионы Грейнджер):



Несмотря на то, что во время окончания съемок в «Гарри Поттере» Эмма хотела вернуться в школу, она все же решила продолжить свою карьеру и снялась в тот период в телевизионной адаптации романа Ноэля Стрэтфилда «Балетные Туфельки». Дальше последовали мелодрама «Хорошо Быть Тихоней», триллер «Колония Дигнидад», диснеевская адаптация сказки «Красавица и Чудовище», еще один триллер «Сфера» и драма «Маленькие Женщины». Помимо кинематографа, Эмма стала бороться за права женщин, отправившись в Замбию и Бангладеш для того, чтобы помочь жительницам этих стран получить образование. Эмма также организовала компанию «Не For She», в которой агитировала мужчин выступить за равенство полов, подарила свое лицо марке People Tree, которая производит этичную одежду и, что очень важно, была объявлена послом доброй воли ООН. При это Уотсон не отвлекалась от работы в кино.



Руперт Гринт (исполнял роль Рона Уизли):



На сегодняшний день у Руперта особо масштабных ролей в кино не наблюдается. Как и Рэдклифф, он хотел отойти от образа своего героя в «Гарри Поттере». Среди работ Гринта роли можно отметить в мистическом хоррор-сериале «Дом с Прислугой», другом сериале «Большой Куш» (основанном на фильме Гая Ричи), комедии «Лунная Афера» и комедийном боевике «Дикая Штучка» с Биллом Найи. Также известно, что Руперт дружит с певцом Эдом Шираном, коллегой по «Гарри Поттеру» Томом Фелтоном (Драко Малфой в фильме), а в 2020 году стал отцом.



Том Фелтон (исполнял роль Драко Малфоя):



Тому Фелтону вполне предсказуемо обычно предлагают роли злодеев. Среди фильмов, в которых он снялся, можно вспомнить «Убийство Первой Степени» (где он сыграл генерального директора, подозреваемого в убийстве) и «Восстания Планеты Обезьян» (роль охранника). Также Том иногда любит поностальгировать по «Гарри Поттеру». В своем Instagram он постит и мемы, и даже иногда косплей.



Джеймс и Оливер Фелпсы (исполняли роли Фреда и Джорджа Уизли):



Братья снимались в кино как по отдельности, так и вместе. По отдельности – в разных второстепенных ролях и короткометражках. Роли близнецов они сыграли в таких картинах, как «Свой Худший Враг», «Прошлой Ночью В Сохо» и грядущем фильме «Гамлет». В целом, у Фелпсов весьма скромная актерская карьера.



Бонни Райт (исполняла роль Джинни Уизли):



Известных фильмов, где снималась Бонни после «Гарри Поттера», почти нет. Можно вспомнить научно-фантастическую работу «Философы: Урок Выживания». Сменив актерскую профессию на режиссерскую, она отучилась в Лондонском университете искусств, создала кинокомпанию «BonBonLumiere», а также сняла 4 короткометражки. Помимо всего этого, Бонни Райт написала книгу «Go Gently», которая повествует о климатических изменениях. Что касается «Гарри Поттера», то в твиттере девушки куча ретвитов о любимых миллионами фильмах.



Джейми Уэйлетт (исполнял роль Винсента Крэбба):



Джейми нет нигде в кино, кроме как в «Гарри Поттере». В седьмую часть фильма он не попал, так как ввязался в криминал и оказался в тюрьме. Уэйлетт также был замечен в уличных беспорядках в Лондоне, тогда камеры засняли его с зажигательной смесью в руках. Полиция была крайне удивлена огромным размером его плантации конопли после того, как пришла его арестовывать. Сейчас Джейми уже на свободе, но вряд ли думает вернуться к карьере.



Джошуа Хердман (исполнял роль Грегори Гойла):



Джошуа – сын боксера, бывшего регбиста и актера Мартина Хердмана. Хердман-младший пошел после «Гарри Поттера» по стопам отца. Не имея видных ролей, он ушел в спортивную карьеру. Джошуа пять лет изучал джиу-джитсу, появился в ММА и после двух побед больше не выступал на высоком уровне.



Роберт Нокс (исполнял роль Маркуса Белби):



История Роберта – самая грустная из всех актеров «Гарри Поттера». Он был смертельно ранен ножом во время потасовки в баре, после того как заступился за своего брата. К премьере «Гарри Поттера и Принца Полукровки» Нокса уже не было в живых. Его убийце был дан пожизненный срок (в 2029 году у него вступает в действие право пересмотра дела). Сегодня существует фестиваль, посвященный памяти Роберта. На нем награждают кинематографистов, молодых актеров и поддерживают независимых авторов.



Мэттью Льюис (исполнял роль Невилла Долгопупса):



Льюис известен по роли милого и неуклюжего Невилла Долгопупса, чей характер и внешность ему приходилось поддерживать весь период съемок по контракту. После «Гарри Поттера» и к сегодняшнему дню Мэттью изменился до неузнаваемости. Его актерские работы можно увидеть в мелодраме «До Встречи с Тобой», триллере «Счастливая Долина», драматическом триллере «Конченая» и криминальном драматическом сериала «Улица Потрошителя».



Эванна Линч (исполняла роль Полумны Лавгуд):



Очень интересный факт: еще до того, как стать актрисой в «Гарри Поттере», Эванна переписывалась с писательницей и автором цикла книг о волшебнике Гарри Джоан Роулинг. Линч тогда было 11 лет, и она страдала анорексией. Джоан оказала ей поддержку в ответном письме. Будущая актриса написала в своем письме Роулинг, что вряд ли когда-нибудь сможет сыграть роль в фильмах о Гарри Поттере. Удивительно, но впоследствии Линч была выбрана среди множества претендентов на роль очень необычной и яркой Полумны Лавгуд. Странно, но после завершения съемок фильмов по книгам Роулинг у Эванны не было больших ролей. Тем не менее, её можно увидеть в независимой ирландской драме «Меня Зовут Эмили» и в комедии «Когда Лучший Друг – Гей».



Анна Шаффер (исполняла роль Ромильды Вейн):



После роли школьницы, влюбленной в Гарри, Анне удалось продолжить свою кинокарьеру. Это и спин-офф «Доктора Кто» под названием «Класс», и британский боевик «Мститель 2: Расплата» и даже роль в мыльной опере «Холлиокс». Сейчас об Анне говорят благодаря её новой запоминающейся роли в качестве чародейки Трисс в «Ведьмаке».



Кэти Льюнг (исполняла роль Чжоу Чанг):



Кэти играла первую девушку Гарри Поттера Чжоу Чанг. Льюнг можно увидеть в драме «Т2: Трейнспоттинг», боевике «Иностранец» и мини-сериале «Скользкий Путь». Этой осенью она также озвучила меткого стрелка Кейтлин в сериале Arcane по мотивам Лиги Легенд.



Роберт Паттинсон (исполнял роль Седрика Диггори):



Паттинсона сегодня называют одним из главных молодых актеров десятилетия. Помимо всего прочего, он – самый успешный среди всех учеников из фильмов о «Гарри Поттере» в этом списке. Мировую славу Роберту принесла роль в «Сумерках». Помимо них были и масштабный исторический фильм «Король», мейнстримовый боевик «Довод» и артхаусный «Маяк». Этой весной Паттинсон появится в новом фильме Мэтта Ривза в новом супергеройском кино «Бэтмен».



Афшан Азад (исполняла роль Падмы Патил):



Афшан не имеет громкой карьеры в кино, но получила большую известность благодаря Instagram. Она выкладывает безупречные фото с мужем и ребенком, а также напоминает всем, что она «та самая индианка из Гарри Поттера». У девушки непростая семейная история: она родом из мусульманской семьи, и её родители были против мужа, который исповедует индуизм. Дошло до того, что родители хотели отдать её замуж за мусульманина против её воли. По этому поводу её даже избил брат. Тем не менее, Афшан добилась своего и счастлива в браке со своим любимым.



Альфред Энох (исполнял роль Дина Томаса):



Альфред, в свою очередь, сделал карьеру на сериалах. Он снимался в «Падении Трои», «Основании», «Как Избежать Наказания За Убийство», «Шерлоке», «Маунт Плезант» и «Убийстве на Пляже». Также Энох играет в театре и озвучивает аудиокниги. Его недавняя роль в театре – роль Ромео в «Ромео и Джульетте».

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