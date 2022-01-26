Алексей Кортнев поделился своими воспоминаниями о группе «Кино»

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26 января 2022, 22:59 Антон Дубровский, Журналист Источник: https://rg.ru/2022/01/26/reg-cfo/aleksej-kortnev-vspomnil-liubimoe-kino.html

Лидер группы "Несчастный случай", Алексей Кортнев, присутствовал в 80-х годах на самых разных концертах Виктора Цоя. Но он признается, что по-настоящему ценить Виктора начал гораздо позже - после смерти музыканта. Алексей считает, что песни Цоя поделили его жизнь на "до" и "после.

Он вспоминает: «Для концерта "Кино" в общежитии МГУ не привезли барабаны - и Рыба играл на стульях из кожзама. А когда нужен был удар по большому барабану-бочке, просто громко топал. Но концерт все равно вышел прекрасный...»

Алексей Кортнев посетил открывшуюся в Манеже выставку, посвященную жизни Виктора Цоя - "Виктор Цой. Путь героя"

На выставке представлены неизвестные фотографии Цоя, черновики, деловые записки, графика и живопись музыканта на клеенках и холстах.

Тех стульев на выставке нет, но внимание посетителей привлекает банка супа "Кэмпбелл" с дарственной надписью Энди Уорхола, а в зале "Фонотека" можно послушать любимые песни "Кино" и по фотографиям со съемок вспомнить фильм "Игла".

Здесь же представлен макет котельной, похожей на ту, в которой Цой работал сутки через трое.

Инсталляция "Камчатка" представляет собой топку, заслонку, лопату в куче угля. И песня в зале - "Камчатка". Алексей вспоминает, что его товарищи по группе в кочегарках не работали, но саксофонист Паша Мордюков целый год сторожил что-то на строительстве мемориала Победы на Кутузовском. Группа "Несчастный случай" тогда репетировала в его сторожке.

Кортнев рассказывает: «Цоя я впервые услышал в исполнении моих друзей, потом слушал на кассетнике "Весна-203", который то тянул, то ускорял пленку, и было просто невозможно узнать, какой у певца голос в реальности. Вот на таких же кассетах, здесь огромных, декоративных, я впервые услышал альбом "46" и скоро знал его наизусть. В "46" есть песня "Троллейбус", поделившая мою жизнь на "до" и "после": "В кабине нет шофера, но троллейбус идет, и мотор заржавел, но мы едем вперед..."»

На выставке представлены гитары Цоя. Среди них - концертная «Уошберн», «Альварез» с инкрустацией... В маленьких залах Виктор вполне профессионально играл на самой простой акустике, а на стадионах уже использовал «Уошберн».

В зале выставки "Планетарий" - шар, "Звезда по имени Солнце". Продюсер группы "Кино" Юрий Айзеншпис многое сделал для того, чтобы Виктор ощутил себя звездой. Но Цой был сам человеком такого уровня. У него не было пошлых текстов. Он в первую очередь был поэтом, творящим в духе своего времени. Вокруг Звезды в зале - планеты с экранами, а на экранах - Гребенщиков, Майк Науменко, Джоанна Стингрей...

Здесь же, на выставке, можно увидеть статую Моро из "Иглы". Моро был героем Цоя, здесь он на коленях - его пырнули ножом, но он вот-вот встанет, как в фильме. Там он встал и пошел.

В зале "Стиль" на выставке представлены костюмы Виктора, через которые проявлялся бунтарский дух Цоя. Певец стал иконой стиля, отражающей его музыкальные пристрастия. В начале 80-х Цой выходил на сцену и в блузке с жабо, и в красных костюмах, и в блестящих сапогах и лайковых перчатках. Это было тогда, когда он был увлечен музыкой The Beatles и Дэвида Боуи.

На концертах последних лет Цой выступал в куртке-бомбер. Он сам модернизировал ее так, как ему нравилось – менял цвет молнии, пришивал стразы... Виктор старался всегда быть ярким и элегантным, мужественным и ироничным, умел сочетать дерзость с гармоничностью.

В витрине вывешено и знаменитое пальто Цоя, которое он сбрасывал, на сцене в финале "Ассы". Оно и сейчас выглядит также стильно.

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