Как живет в США один из лучших хоккеистов России Евгений Малкин

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26 января 2022, 21:26 Антон Дубровский, Журналист Источник: Спорт-Экспресс

Фото: Michael Miller / Wikimedia commons

Несколько лет назад, в 2014 году, Анна Кастерова работала телеведущей на спортивном телевидении. Именно там ее и заметил Евгений Малкин, известный хоккеист, форвард «Питтсбурга». Он сразу предложил Анне дружбу, которую девушка приняла. И уже 8 лет у пары крепкая семья, в которой растет 5-летний сынишка Никита. У пары сложились теплые романтические отношения. Анна рассказывала: «Конечно, как ухаживал за мной Женя — никогда в жизни я такого отношения не видела».



Евгений Малкин предложил Анне переехать в Америку, но девушка не сразу согласилась. Она не хотела бросать любимую работу. Но случилось так, что канал «Россия 2», на котором она работала, закрыли, и Анна приняла предложение Малкина.



Появлению сына Евгений безумно обрадовался и все свое свободное время проводит с ребенком: «Мне повезло встретить своего человека, подарившего мне ребенка. Аня делает много, чтобы я мог играть и тренироваться еще лучше. Наша семья — мой тыл, взаимопомощь. Очень благодарю жену за все, что она для нас с сыном делает».



Сегодня по контракту с «Пингвинами» Евгений Малкин получает 9,5 миллиона долларов.



Хороший заработок ему приносит и реклама, в том числе, бренда Nivea. Евгений не является активным пользователем Instagram, но у него тем не менее более 700 тысяч подписчиков. По данным специалистов, его доход от рекламы составляет около 700 тысяч долларов в год.



За год, с учетом рекламы, хоккеист получает около 11,5 миллиона долларов.



Еще в 2008 году нападающий купил за 1,5 миллиона долларов особняк в элитном пригороде Питтсбурга, Сеуикли (20 км к северо-западу от Питтсбурга вдоль реки Огайо), численностью в 4000 жителей. Там же Евгений приобрел и дом для своих родителей.



Его особняк построен из красного кирпича, а рядом расположен лес. У особняка есть большая территория для занятий спортом и отдыха.



Анна Кастерова рассказывает: «В Питтсбурге в основном все время мы проводим дома. Прогуливаемся по парку и лесу, готовим еду. Муж любит покупать свежую рыбу. Для нас это самые ценные моменты. Ведь пойти куда-то без внимания нереально. Евгений — звезда. В уединении и спокойствии мы находимся лишь дома».



У Малкина также есть апартаменты в Майами и в Москве.



Из машин Евгений отдает предпочтение немецкой марке Porsche, версия 911 Turbo S, стоимостью 12 миллионов рублей.



В 2012 году компания Volvo Car Russia подарила Малкину седан бизнес-класса Volvo S80 в эксклюзивной версии Inscription стоимостью 2,5 миллиона рублей.



Еще у Евгения есть «Мерседес» и «Кадиллак».



Кастерова говорит, что муж очень бережно относится к финансам: «Муж очень аккуратно относится к расходам, совсем не расточителен. Мы не держим автопарк из «Феррари». В последнее время Женя ответственно относится к вложениям».



Анна отказалась от карьеры и посвятила себя воспитанию сына. Родители не собираются воспитывать из него именно хоккеиста, а предпочитают дать мальчику возможность выбрать самому, чем он будет заниматься в жизни. Они также собираются дать ему отличное образование.

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