Президент Латвии Эгил Левитс: Касательно шляпы должен сказать – в тот момент задумался

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26 января 2022, 21:07 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

И вновь у народа Латвии веселье: президент страны Эгилс Левитс объяснил своим подданным, почему он не снял шляпу на официальном мероприятии, когда играл государственный гимн? Ильф и Петров – отдыхают!

В пятницу, 21 января, советник президента Айва Розенберга пояснила LTV, что всему виной была напряженная ситуация, вызванная протестующими.

Портал Pietiek.com ранее сообщал, что «Лато Лапса направил в офис Левитса очередной запрос обо всех должностных лицах ведомства, принимавших участие в мероприятии, а также об обязанностях и функциях, выполняемых каждым из этих должностных лиц во время подготовки мероприятия».

В среду в соцсети twitter была опубликована запись Лато Лапсы с ответом Эгила Левитса на один из вопросов:

«Учитывая небольшой скандал, разразившийся вокруг вашей шляпы, не могли бы вы объяснить, почему вы не сняли шапку во время исполнения гимна?»

Ответ звучал следующим образом: «Касательно шляпы я должен сказать так — в тот момент я задумался. Задумался обо всей этой ситуации, которая связана и с Гунаром Астрой, и о том, что у нас теперь есть своя страна, и о том, что демократия теперь защищает таких провокаторов, что, впрочем, тоже важно, хорошо и правильно. И я тоже задумался о том, что менее 30 лет назад, будучи министром юстиции, я установил мемориальную доску Гунару Астре в тогдашнем Верховном суде, а ныне Окружном суде. Ряд судей это не устроило, но это был символический политический жест, что теперь власть другая. Во время этих размышлений я, к сожалению, забыл снять шляпу, за что приношу свои извинения».

Что думают латвийцы?

«Трусы хоть не забыл надеть? А то пока их искал, мог задуматься!»

«Ну, что у нас за президент такой! Как с очередной речью выползет из своей норы, то хоть стой, хоть падай! Половина страны под столом в покате лежат! И это лицо страны!»

«Я бы тоже шляпу не снял: вдруг от протестующих убегать придется! Шляпа дорогая… велюровая…»

«А зачем ему шляпу под латвийский гимн снимать? У него есть американский и еврейский!»

«Боже, какой бред! Какой лидер захочет с этим дело иметь?»

«Позорище! Просто позорище на весь мир! А куда его пресс-служба смотрит? Такие же д@как и он сам?»

«Это просто дно! Реальное дно!»

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