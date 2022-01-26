Президент Латвии Левитс: Россия хочет восстановить Советскую империю

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26 января 2022, 20:11 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

И вновь президент Латвии Эгил Левитс «бросил камень» в сторону России: РФ демонстрирует намерение восстановить советскую империю, которая рухнула в 1990-1991 годах вместе со стремлением угнетенных народов к свободе.

Президент отмечает, что в последние недели значительно усилилась угроза военного вторжения в Украину. Риторика России явно агрессивна, без какого-либо уважения к суверенитету другой страны и международному праву. Она представляет собой именно прямую ультимативную угрозу для НАТО и его членов, считает Левитс.

Президент указал, что требования России включают и вывод сил НАТО из 14 стран-членов альянса, которые вступили в организацию после 1997 года, и гарантии того, что НАТО не будет расширяться.

"Вторжение России в Грузию в 2008 году и ее агрессия против Украины, которая длится с 2014 года, демонстрирует намерение возобновить советскую империю, рухнувшую в 1990-1991 годах благодаря попыткам угнетенной нации восстановить свободу. Российское политическое мышление застряло в категориях империализма 19-го века, когда величие страны измерялось размером захваченных территорий, а Европа была поделена на сферы интересов великих держав", — подчеркнул Левитс.

Он указал, что НАТО, как самая сильная организация по обороне демократических стран, и Европейский союз (ЕС), как сильнейшее экономическое и демократическое объединение, основаны на взаимной солидарности. И НАТО, и ЕС готовы защищать свои ценности.

Как бы Россия не старалась, повернуть колесо истории вспять невозможно, считает Левитс. Президент подчеркнул, что способ российского мышления и основанные на нем требования к НАТО, странам-членам альянса и Украине неприемлемы.

"Сферам влияния или зонам привилегированных интересов нет места в современной Европе и мире. Это противоречит мировому порядку, определенному Уставом ООН, международным правам, правам народов на самоопределение, основным принципам демократии. У каждого государства есть право самому выбирать свою оборонную политику, своих союзников и организации, в которые вступать. Страна, которая ведет себя агрессивно и хочет вернуть утраченные времена, не укрепляет доверие своих соседей", — говорится в докладе президента.

Левитс подчеркнул, что диалог западных союзников с Россией с целью попытки деэскалации ситуации желателен, однако высказанные РФ требования не могут быть основой для этого диалога и даже не подлежат обсуждению. Есть возможности искать в диалоге отдельные точки соприкосновения, например, вопросы по контролю за вооружением и предотвращению инцидентов.

По словам Левитса, Латвия высоко оценивает открытость и консультации США с союзниками о переговорах с Россией.

Президент подчеркнул, что любая агрессия против другой страны не является незначительной. Для предотвращения российской агрессии, цене, которую должна будет заплатить РФ, следует быть больше выгоды. Это значит, что ответ США, НАТО и ЕС, особенно в области санкций, должен быть единым и непредотвратимым. Единый Запад во всех сферах сильнее России, уверен Левитс.

Он считает, что ответ должен быть решительным и включать в себя поставку оружия и военной техники Украине, и экономические санкции в отношении России, и передислокацию военных подразделений НАТО в границах государств-членов. Левитс также приветствует готовность США укрепить оборону на восточном фланге альянса.

"Мы, латыши, понимаем чувства украинского народа. Латвия солидарна с Украиной. Любая угроза независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины неприемлема. Латвия всегда будет отстаивать суверенные права Украины на определение пути развития своего государства", — указал политик.

Президент напомнил, что Латвия поддерживает жесткие и эффективные санкции против России, если она вторгнется в Украину. Как и США, Великобритания, Польша, Литва, Эстония и другие члены НАТО, Латвия готова оказать Украине военную помощь, направить ей зенитно-ракетные комплексы и другую технику.

Принимая во внимание международную ситуацию, Левитс призывает правительство и Сейм продолжить обсуждение вопросов укрепления обороноспособности, уделяя особое внимание развитию отечественной оборонной промышленности. Не менее важно повысить устойчивость к гибридным атакам и укрепить сферу кибербезопасности, а также повысить энергетическую независимость.

Левитс считает, что каждый гражданин Латвии может внести свой вклад в защиту нашей страны, поэтому особо напоминает о возможности вступить в "Земессардзе" и призывает сделать это.

Должна же быть какая-то справедливость и совесть! Нельзя же быть посмешищем на весь мир: маленькая Латвия, где правят иностранные вожди – Кариньш-Левитс, утопает в тотальной нищете, кстати, это «заметил» в своем предновогоднем выступлении сам Левитс, где у главы рейтинг настолько низкий, где народ ненавидит «отца народа», а сам «папа» продолжает «втирать» людям, что виноват СССР?

Интересно, а чем же СССР насолил Эгилсу Левитсу? То, что он спокойно уехал при советской власти за рубеж и всласть пообщался с латышской национал-нацистской организацией «Ястребы Даугавы». А, как можно охарактеризовать организацию, которой нравится фашистская символика и легионеры СС? Может, стоит возобновить процесс в Нюрнберге, чтобы дать четкое определение подобной организации и людям, разделяющие эти идеи? Думаю, что многие были бы рады!

Намедни, я разговаривала с полковником КГБ ЛССР в отставке на тему – можно ли поднять рейтинг президента Латвии? Кстати, в самом начале правления г-на Левитса экс-полковник был полон надежд, что Эгилс Левитс поднимет авторитет Латвии за рубежом… Надежды, увы, не сбылись! Все помнят визит г-на Макрона в Латвию: как сладостно было для многих жителей страны слышать совет президента Франции нашему «главе» - мол, следует наладить отношения с соседом (Россия). А, что тут скажешь? Это вам не г-н Путин, которому г-жа Меркель в глаза заглядывала – это президент без авторитета!

Комментарии полковника КГБ ЛССР в отставке: «Я затрудняюсь сказать, как поднять рейтинг Левитса… Тут уж точно не поднимешь! Есть нюанс: если бы он вышел с публичным заявлением и извинился перед латвийцами, заявил, а это в его полномочиях, что снижаются налоги и счета за электроэнергию… Вы понимаете? Но, он этого никогда не сделает! Рейтинг будет падать с каждым днем».

Кстати, стыдно главе государства не знать, что даже на уровне ООН признано в мире – Россия не нападала на Грузию в 2008 году. Читайте отчеты Еврокомиссии. Зачем стравливать народы?

И потом… Г-н, Левитс, когда делаете подобные заявления, то указывайте причину и попробуйте ответить на вопросы: зачем России Латвия? Вроде, у России порты есть свои, шпроты и серый горох тоже. Для чего мы им, отвечайте? ЧЕГО У НАС ЕСТЬ, А У РОССИИ НЕТ, НО ИМ НУЖНО ПОЗАРЕЗ?

Наши предки говорили, что человек, который нацелен только на разрушение и стравливание людей – продал душу сатане. А я бы хотела подобным «вождям» напомнить слова Спасителя – «Аз Воздам!»

Скорее бы!

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