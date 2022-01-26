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Спецслужбы получат право отключать мобильную связь и интернет

, 18:26

Спецслужбы получат право отключать мобильную связь и интернет

В Министерстве экономического развития раскритиковали постановление кабинета министров, позволяющее отключать связь во время чрезвычайных ситуаций. Ею будут пользоваться государственные службы и силовики.

Инициатором нововведения выступило Министерство цифрового развития. Эксперты полагают, что новые правила требуются не для очищения эфира, а для предотвращения массовых протестов, как это было в Казахстане. Мобильные операторы обязаны предоставлять частоты силовым ведомствам, МЧС, спецслужбам, периодически проводить тренировки переключения частот. В Министерстве экономики считают, что отключение связи приведёт к дополнительным расходам предпринимателей и государства.

Основные операторы связи пока отказываются комментировать нововведение. Однако все согласны участвовать в проверки сетей, независимо от нагрузки. Ранее закон позволял отключать население от связи только во время чрезвычайной ситуации. Теперь она может быть прекращена на усмотрение приоритетных пользователей.

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