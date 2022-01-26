Путин призвал не прекращать плановую медпомощь для детей в период пандемии COVID-19

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26 января 2022, 18:05 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин в среду, 26 января, заявил, что плановую медицинскую помощь детям на территории страны нельзя прекращать в связи с пандемией коронавируса нового типа.

Глава государства подчеркнул, что на фоне распространения COVID-19 некоторые детские лечебные учреждения сворачивают работу по оказанию плановой помощи, однако, следует сделать все возможное, чтобы несовершеннолетним помогали в штатном режиме.

Президент России отметил, что регионам необходимо оказать помощь в этом направлении.

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