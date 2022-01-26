Работодатели будут вести учёт царапин и синяков своих сотрудников

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26 января 2022, 16:49

Весной в стране заработают рекомендации Министерства труда РФ, согласно которым работодатели должны выяснять, из-за чего у сотрудников появились мелкие травмы.



В министерской рекомендации чётко расписано, что входит в список микроповреждений - царапины, небольшие ушибы, раны, ссадины. Чтобы зафиксировать их, сам работник обязан обратиться к руководству с заявлением. Практика защиты человека от травм направлена на повышение безопасности на производстве. Все травмы работодатель должен регистрировать в специальном журнале, который хранится в архиве не менее одного года.



Понятно, что руководителям предприятий и без таких справок хватает забот. Но учёт царапин и синяков у работников производится во всех цивилизованных государствах. В России подобная практика в масштабах всей страны не применялась.



Юристы считают, что небольшие раны не могут служить основанием для получения больничного листа.





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