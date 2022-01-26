Baza: cудмедэксперты обнаружили в анализах Егора Просвирнина запрещённые вещества
26 января 2022, 16:33
Судмедэксперты обнаружили запрещенные вещества в анализах погибшего журналиста Егора Просвирнина. Об Telegram-канал Baza cообщил, что следов употребления алкоголя в анализах не нашли.
По данным Telegram-канала, в крови мужчины следов наркотиков не было, но в моче следы психоактивных веществ сохраняются дольше.
Егор Просвирин погиб 27 декабря 2021 года. Ему было 35 лет. Мужчина без одежды выпал из окна дома в центре Москвы на глазах очевидцев. Супруга журналиста рассказывала, что перед гибелью они вместе с ним три дня употребляли алкоголь. Затем муж якобы начал себя неадекватно вести.
О гибели основателя запрещенного в России сайта "Спутник и погром" Егора Просвирина сообщал адвокат Матвей Цзен. Просвирин с женой жили в съемной квартире в Москве.
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