«Русские всегда придут за своим»: Председатель Госсовета Крыма Константинов о ситуации со «скифским золотом»

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26 января 2022, 16:09 Источник: Аргументы недели-Крым

По мнению председателя Госсовета, у россиян есть на то основания. И немцы о таком развитии событий всех предупреждали.

Сегодня, комментируя тему подачи апелляции в суд Нидерландов касающуюся «Скифского золота», Владимир КОНСТАНТИНОВ назвал решение голландского суда, решившего передать коллекцию Украине, актом международного разбоя.

«Будем добиваться справедливости», - пообещал председатель Госсовета Крыма и пригрозил, напомнив слова немецкого кайзера БИСМАРКА, предупреждавшего в свое время что русские «всегда придут за своим». «У нас есть разные способы восстановления справедливости», - уточнил КОНСТАНТИНОВ.

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