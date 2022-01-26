Сегодня отмечается международный день таможенника

Аргументы Недели → Общество 13+

26 января 2022, 14:45 Наталья Полянская

Фото: Casper1774 Studio, Shutterstock

Ежегодно 26 января во всем мире отмечается Международный день таможенника - профессиональный праздник всех работников таможенных служб планеты.



В ноябре 1952 года вступила в силу Конвенция об образовании Совета таможенного сотрудничества. 26 января 1953 года в Брюсселе состоялась первая сессия Совета таможенного сотрудничества, в 1994 году получившего свое нынешнее название — Всемирная таможенная организация ВТАО. На ней были представлены главами своих таможенных служб семнадцать стран Европы.



Спустя тридцать лет, в 1983 году, именно этот день был выбран в качестве ежегодного праздника Международного дня таможенника. Идеи таможенного сообщества получили большой отклик.



Сегодня свой профессиональный праздник отмечают более 800 тысяч человек — такова общая численность таможенников во всем мире. Российская таможенная служба, насчитывающая 68 тысяч человек, является одной из крупнейших. А свой национальный профессиональный праздник российские таможенники отмечают 25 октября.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости