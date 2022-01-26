Зюганов напомнил о протестах крымчан в 2006 году против прихода американских военных кораблей

Лидер КПРФ поставил себе в заслугу события 2006 года в Феодосии, когда прибывшие в Крым американские военные столкнулись с сопротивлением.
Натовцы прибыли в Крым в рамках программы «Партнерство ради мира» 25.05.2006 года, не получив на это мандат Верховной Рады Украины.
Предположив, что визит связан с началом строительства базы НАТО в Крыму, крымчане вышли на акции протеста и 25.06.06. американцы свернули все строительство и погрузившись на корабли, отчалили восвояси.
Сегодня, выступая на заседании Госдумы лидер КПРФ Геннадий ЗЮГАНОВ поставил себе в заслугу спасение тогда Крыма от иностранной интервенции. «Мы собрались и рванули в Феодосию спасать Крым»,- сказал он.
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