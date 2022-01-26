Леониду Парфёнову исполнилось 62 года: путь журналиста

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26 января 2022, 15:00 Наталья Полянская

Свой день рождения отмечает советский и российский журналист, телеведущий, документалист, писатель, общественный деятель Леонид Парфёнов. Ему исполняется 62 года.

Родился 26 января 1960 года в Череповце Вологодской области. Его отец был главным инженером Череповецкого металлургического комбината. Учился в череповецкой школе. В 1973 году получил диплом юнкора «Пионерской правды». Первый большой материал, на соискание Государственной премии, был посвящён фильму Сергея Соловьёва «Сто дней после детства». В 1977 году поступил на факультет журналистики Ленинградского университета имени Жданова. В общежитии проживал совместно со студентами из Болгарии, благодаря чему выучил болгарский язык, который и до сих пор, по собственным словам, остаётся единственным иностранным, на котором может говорить свободно. Окончил факультет в 1982 году.

В советской прессе печатался от «Красной Звезды» и «Правды» до «Московских новостей» и «Огонька». В 1983 году был корреспондентом в газете «Вологодский комсомолец». Для газеты делал статьи на самые актуальные темы, в частности написал ряд заметок о Ленинградском рок-клубе.

В 1986 году являлся спецкором молодёжной редакции Центрального телевидения, параллельно работал корреспондентом программы «Мир и молодёжь». В 1988 году перешёл работать на «Авторское телевидение». В 1989 году в соавторстве с Андреем Разбашем снял трёхсерийный документальный фильм «Дети XX съезда» о поколении шестидесятников. В 1992 году Парфёновым, Константином Эрнстом, Игорем Угольниковым и экс-продюсером телекомпании ВИД Светланой Поповой была образована компания «Мастер ТВ» для производства собственных программ, которая просуществовала три года.

С 2004 по 2014 год — автор документальных фильмов на «Первом канале». За этот период работы были созданы документальные фильмы «О, мир — ты спорт», «Люся», «И лично Леонид Ильич», «Зворыкин-Муромец», «Птица-Гоголь», «Хребет России» и другие. 25 ноября 2010 года стал первым лауреатом премии имени Владислава Листьева. Выступая на церемонии вручения, Парфёнов подверг резкой критике ситуацию, сложившуюся на российском телевидении. 24 марта 2013 года состоялся первый выпуск общественно-политического «еженедельного тележурнала» «Парфёнов», ведущим которого стал сам Парфёнов, а шеф-редактором — Александр Уржанов, бывший шеф-редактор программы «Центральное телевидение» на НТВ.

Женой Леонида Парфёнова является Елена Львовна Чекалова. Её отец Лев Чекалов был журналистом, работал в газете «Советская Россия», потом в отраслевых изданиях.

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