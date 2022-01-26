18 лет назад на футбольном поле во время матча скончался Миклош Фехер, звезда «Бенфики»

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26 января 2022, 14:34 Александр Крохмаль, Журналист Источник: Sports.ru

Фото: sportskeeda.com

Почти 20 лет уже прошло со дня смерти легендарного форварда Миклоша Фехера, настоящего виртуоза «Бенфики». 25 января 2004 года в Гимарайнше состоялся матч чемпионата Португалии, в котором местная «Витория» яростно сражался с «Бенфики». Игра была жёсткой, упорной, но тем не менее, одолеть друг друга ни у кого не получалось. Исход мог закончиться нулевой ничьей, но на первой добавленной минуте гости всё-таки забили. Фернанду Агияр отличился после передачи Фехера. За затяжку времени Фехер получил жёлтую карточку. Но потом произошло неожиданное. Казалось бы, ничто не предвещало трагедии, но она случилась.



Форвард «Бенфики» попятился к своим воротам, затем убрал с лица волосы и улыбнулся судье. После этого, на мгновение наклонившись вперёд, Фехер рухнул на спину. Буквально через 5 секунд его сердце остановилось. Когда к нему подбежали соратники, Миклош уже не дышал. Медперсонал диагностировал клиническую смерть. По дороге в госпиталь форварда пытались реанимировать 2 раза, и на какое-то время врачам казалось, что его возвращение к жизни возможно. Но ближе к полуночи случилась третья остановка сердца, уже фатальная. Была констатирована смерть Миклоша Фехера.



Но что же стало причиной ухода в мир иной 24-летнего футболиста? Обычно в таком возрасте люди отличаются идеальным здоровьем. Как оказалось, у Фехера была диагностирована гипертрофическая кардиомиопатия. Один из сердечных желудочков был слишком большим и не мог справляться с нагрузками спортсменов. В память о Миклоше в Лиссабоне на территории «Эштадио да Луж» был установлен бронзовый монумент. Имя Фехера до сих пор живёт в сердцах всех футболистов мира.

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