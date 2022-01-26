Лавров: в странах - соседях России есть пентагоновские биологические лаборатории, с ними ведутся переговоры

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26 января 2022, 14:42

Сергей Лавров, фото: MFA Russia, globallookpress.com

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в среду на правительственном часе в ходе пленарного заседания Госдумы, напомнил, что соседних с Россией странах есть пентагоновские биологические лаборатории.

Глава российского МИД раскрыл, что Россия завершает переговорный процесс с такими странами по обеспечению транспарентной работы биологических лабораторий в целях общей безопасности.

Как отметил Лавров, понять что за деятельность в таких лабораториях идет, крайне трудно. Необходимо, что страны, у которых биолаборатории есть, чтобы они работали в транспарентном режиме, чтобы у них не было никаких иностранных военных, поскольку это не медицина и здравоохранение. По словам главы МИД, "это вопросы патогенов, которые могут использоваться как боевые вещества".

Лавров сказал, что это один из примеров, который должен подталкивать к активному и креативному сотрудничеству различные объединения на постсоветском пространстве, в том числе ЕАЭС, ОДКБ и СНГ. "... как крупнейшая страна ЕАЭС Россия должна и ощущает ответственность за эффективное развитие сотрудничества",- пояснил министр.

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