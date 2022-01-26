Сергей Новиков: информация о полной замене в России очного образования на дистанционное является слухами

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26 января 2022, 13:49 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

В России пандемия коронавирусной инфекции нового типа предоставила большой новый опыт в плане развития технологий дистанционного образования. На дистант переводились и школьники, и студенты вузов.

В среду начальник управления по общественным проектам администрации президента РФ Сергей Новиков заявил, что появившиеся в пандемию новые технологии обучения и воспитания будут развиваться, но очного контакта с учителем, преподавателем заменить невозможно.

В Кремле опровергли слухи о полной замене очного образования на дистанционное. Новиков подчеркнул, что планов о полном переводе на дистант нет.

Новиков пояснил, что "разговор глаза в глаза все время будет в разы более продуктивен и полезен, чем разговор в холодном контакте через монитор смартфона или компьютера".

Начальник управления по общественным проектам администрации президента РФ отметил, что в огромной стране есть случаи, когда детям для того, чтобы выходить на дистант, чуть ли не на дерево приходится забираться и ловить связь.

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