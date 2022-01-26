В Геленджике к годовщине освобождения Ленинграда выпустили «блокадный хлеб» по цене 52 рубля за 125 граммов

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26 января 2022, 14:34 Источник: "Подъем"

Фото: Instagram

Неоднозначную акцию придумали на геленджикском хлебозаводе в преддверии годовщины освобождения Ленинграда от блокады в январе 1944 года. Предприятие выпустило «блокадный хлеб» и установило на него цену 52 рубля за «пайку» 125 г.

Информация о том, что «блокадный хлеб», рецептура которого максимально приближена к оригинальному — тому, что выдавали жителям Ленинграда, будет продаваться в магазинах фирменной сети, появилась в инстаграм завода. Это вызвало возмущение подписчиков.

«Цена за 125 г очень дорого, опомнитесь, люди. Какие 52 рубля: ни стыда, ни совести»,- написал один из пользователей.

«А дрова, которыми печи Освенцима топили, не продаете часом?» - саркастически заметил другой.

После критики хлебозавод изменил сообщение. Теперь в нем говорится, что жители Геленджика сами попросили выпустить такую продукцию, но в продажу она не поступит, чтобы не оскорблять чувства людей, переживших блокаду. Хлеб раздадут бесплатно. Между тем, комментарии, которые были написаны к первоначальной версии поста, так и не удалили.

«Вы определитесь: пишете: «в ассортимент торговой сети не поступит», но он уже лежит на полках»,- укоряет организаторов акции один из подписчиков.

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