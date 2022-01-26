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26 января 2022, 13:11 Источник: СКР

volgograd.sledcom.ru

В Волгоградской области рабочие из Таджикистана отравились угарным газом в теплице и скончались в ночь на среду. По факту гибели мигрантов возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

Трагедия произошла на территории Рахинского сельского поселения Среднеахтубинского района Волгоградской области.

По данным СКР, семеро уроженцев ближнего зарубежья прибыли в Волгоградскую область на работы по растениеводству.

В среду, 26 января, один из мигрантов направился в теплицу, там он обнаружил тела шестерых своих знакомых. На место происшествия вызвали скорую помощь.

По предварительным данным, причиной смерти шестерых мужчин явилось отравление угарным газом. Мужчина, который обнаружил тела коллег, госпитализирован.

В ходе осмотра места происшествия установлено, что в помещении теплицы в нарушение правил и норм техники безопасности был установлен бензогенератор, продукты сгорания которого из-за отсутствия свободного выхода, поступали в теплицу.

Расследование продолжается.

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