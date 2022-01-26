Валторниста Мариинского театра заподозрили в педофилии

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26 января 2022, 12:44 Александр Крохмаль, Журналист Источник: Коммерсантъ

Заслуженный артист РФ и валторнист Мариинского театра Анатолий Чепков на данный момент находится в изоляторе временного содержания. Его подозревают в насильственных действиях сексуального характера по отношению к 4-летней девочке, собственной внучке.

Уголовное дело уже возбудили, но вопрос о мере пресечения будет рассмотрен позже. Сообщение о возможном насилии над девочкой следователи Приморского района получили ещё в августе 2021 года. Кто именно подал заявление – не раскрывается. Речь идёт о периоде 2020 года. Согласно сведениям заявителя, именно тогда и совершались преступления валторниста.

В СМИ уже связались с отцом девочки, Александром. Но тот категорически не верит в обвинения насчёт Чепкова. Он сообщил, что считает все эти данные ложью. Его дочь некоторое время жила в приёмной семье, так как сам отец находился на лечении от алкоголизма, случившегося из-за гибели жены. Александр рассказал, что к нему в больнице приходили инспекторы. Он пришёл к мнению, что заявление на Анатолия Чепкова могла подать соцопека. Он также отметил, что девочка дедушку не боится вовсе и напротив, часто изъявляет желание его увидеть.

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