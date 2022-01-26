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Совфед РФ одобрил закон об индексации пенсий на 8,6% с 1 января

, 12:48

Совфед РФ одобрил закон об индексации пенсий на 8,6% с 1 января
Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

Члены Совета Федерации РФ в среду одобрил поправки, направленные на индексацию страховой пенсий неработающих пенсионеров на 8,6%. Пенсии будут проиндексированы с 1 января 2022 года.

За принятие закона на заседании верхней палаты парламента проголосовали 144 сенатора. Решение принято единогласно.
Зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова ранее сообщила, что пенсии с учетом индексации на 8,6% пенсионеры получат уже в феврале, и в феврале им придет и компенсация за январь с учетом доиндексации.

Прибавка к страховой пенсии по старости после индексации на 8,6% в среднем составит 1,5 тысячи рублей.

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