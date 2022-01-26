Совфед РФ одобрил закон об индексации пенсий на 8,6% с 1 января
26 января 2022, 12:48
Члены Совета Федерации РФ в среду одобрил поправки, направленные на индексацию страховой пенсий неработающих пенсионеров на 8,6%. Пенсии будут проиндексированы с 1 января 2022 года.
За принятие закона на заседании верхней палаты парламента проголосовали 144 сенатора. Решение принято единогласно. Зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова ранее сообщила, что пенсии с учетом индексации на 8,6% пенсионеры получат уже в феврале, и в феврале им придет и компенсация за январь с учетом доиндексации.
Прибавка к страховой пенсии по старости после индексации на 8,6% в среднем составит 1,5 тысячи рублей.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.