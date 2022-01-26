Лавров: безопасность России и ее граждан — приоритет, и она будет обеспечена

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26 января 2022, 12:51 Источник: Источник: РИА Новости

Сергей Лавров, фото: MFA Russia, globallookpress.com

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что безопасность России и ее граждан — приоритет, и она будет обеспечена при всех обстоятельствах. Об этом он сказал в ходе правительственного часа в Госдуме.

В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва требует юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России.

Первая встреча между Россией и США, посвященная диалогу по российским инициативам, прошла 10 января на уровне заместителей руководителей внешнеполитических ведомств. После прошли заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В продолжение дискуссий 21 января в Женеве прошли переговоры Лаврова и Блинкена.

После переговоров с госсекретарем США Сергей Лавров заявил, что Вашингтон обещал в течение этой неделе отправить России ответ на предложения по гарантиям безопасности. Лавров подчеркнул, что было бы верным решением предать гласности ответ Вашингтона, будет просить об этом Блинкена.

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