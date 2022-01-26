Члены Совета Федерации одобрили закон о пожизненном лишении свободы для педофилов

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26 января 2022, 11:55 Источник: РИА Новости

Валентина Матвиенко, фото: Federation Council of Russia, globallookpress.com

Совет Федерации в среду поддержал закон, предусматривающий пожизненное заключение для педофилов.

Пожизненное лишение свободы будет распространяться на:

—педофилов-рецидивистов, которые надругались над детьми в возрасте до 18 лет (ранее было до 14);

—случаи, когда жертвами стали два и более ребенка;

—ситуации, когда это сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.

В статьи 131 ("Изнасилование") и 132 ("Насильственные действия сексуального характера") Уголовного Кодекса России будут внесены соответствующие поправки.

Необходимо, что законопроект ее подписал президент РФ. Документ направлен на подпись к главе государства.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко предложила изучить опыт других государств по химической кастрации педофилов. Матвиенко выступила против восстановления смертной казни для лиц, совершивших насилие над ребенком.

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