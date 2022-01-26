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Члены Совета Федерации одобрили закон о пожизненном лишении свободы для педофилов

, 11:55 Источник: РИА Новости

Члены Совета Федерации одобрили закон о пожизненном лишении свободы для педофилов
Валентина Матвиенко, фото: Federation Council of Russia, globallookpress.com

Совет Федерации в среду поддержал закон, предусматривающий пожизненное заключение для педофилов.

Пожизненное лишение свободы будет распространяться на:
—педофилов-рецидивистов, которые надругались над детьми в возрасте до 18 лет (ранее было до 14);
—случаи, когда жертвами стали два и более ребенка;
—ситуации, когда это сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.

В статьи 131 ("Изнасилование") и 132 ("Насильственные действия сексуального характера") Уголовного Кодекса России будут внесены соответствующие поправки.

Необходимо, что законопроект ее подписал президент РФ. Документ направлен на подпись к главе государства.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко предложила изучить опыт других государств по химической кастрации педофилов. Матвиенко выступила против восстановления смертной казни для лиц, совершивших насилие над ребенком. 

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