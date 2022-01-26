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Хабаровские села атакуют волки

, 09:58

Хабаровские села атакуют волки

В ряде поселений Хабаровского края пришлось сократить время работы магазинов из-за нашествия волков.

Напомним, что в поселке Пасека Хабаровского района волчья стая разорвала четыре собаки. Позже администрация поселения написала письмо в комитет охотничьего хозяйства, но ответа от них нет до сих пор.

Местные жители сообщают, что стаи волков находятся в непосредственной близости к людям постоянно.
Отметим, что селяне обратились за помощью в комитет охотничьего хозяйства, однако до сих пор не получили ответа.

Ранее, напомним, в Вяземском районе тигр начал пугать местных жителей. Специалисты считают, что зверь выходит к людям ввиду нехватки кормовой базы из-за суровой и снежной зимы.

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