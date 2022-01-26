Москвичам порекомендовали отложить плановые визиты к врачам на 2-3 недели

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26 января 2022, 09:37 Источник: Департамент здравоохранения Москвы

Врач, Olga Sokolova/globallook.com

Депздрав Москвы обратился к жителям столицы с просьбой на 2-3 недели отложить плановые визиты в поликлинику из-за стремительного роста новых случаев COVID-19 и ОРВИ.

Только за последние две недели число заболевших ковидом и острыми респираторными инфекциями выросло в 5 раз, говорится в сообщении департамента здравоохранения. Это вызвало большую нагрузку на амбулаторное звено: именно поликлиники обеспечивают лечение до 90% пациентов. Этим и вызвана просьба ограничить плановые визиты на период пика, который, как ожидается, придется на ближайшие 2-3 недели. Также отмечен бесеспрецедентный рост заболеваемости коронавирусом среди детей: за 2 недели число заболевших среди них выросло в 14 раз. В связи с этим, как сообщает депаздрав, на 3 недели закрыта плановая госпитализация в детские клиники.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор сократил рок изоляции для людей, которые контактировали с больными COVID-19, до семи дней.

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