Гинцбург заявил о необходимости вакцинировать от COVID-19 до 80 процентов детей

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26 января 2022, 07:46 Источник: Интерфакс

Вакцинация, Leon Kuegeler//globallook.com

Для создания коллективного иммунитета в России необходимо вакцинировать не только до 80% взрослых, но и такой же процент детей, заявил глава центра им. Гамалеи Минздрава России, академик РАН Александр Гинцбург.

«Я на это отвечу, может быть, очень прямо: дети тоже люди и ничем не отличаются - надо вакцинировать те же 70-80%, что и у взрослых. Но вакцинация будет только с согласия родителей, конечно»,- сказал Гинцбург «Интерфаксу».

По словам академика, сейчас, когда в стране быстро распространяется омикрон-штамм, дети стали болеть намного чаще, так как среди них вакцинация ранее не проводилась.

24 января стало известно, что НИЦЭМ имени Гамалеи предоставили разрешение на проведение клинических исследований вакцины против коронавирусной инфекции для детей.

«В течение трех-трех с половиной месяцев мы должны пройти путь до окончания второй фазы и временной регистрации с правом гражданского оборота. То есть весной она может стать доступна»,- заявил Гинцбург.

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