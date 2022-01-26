Аргументы Недели Общество 13+

Гинцбург заявил о необходимости вакцинировать от COVID-19 до 80 процентов детей

, 07:46 Источник: Интерфакс

Гинцбург заявил о необходимости вакцинировать от COVID-19 до 80 процентов детей
Вакцинация, Leon Kuegeler//globallook.com

Для создания коллективного иммунитета в России необходимо вакцинировать не только до 80% взрослых, но и такой же процент детей, заявил глава центра им. Гамалеи Минздрава России, академик РАН Александр Гинцбург.

«Я на это отвечу, может быть, очень прямо: дети тоже люди и ничем не отличаются - надо вакцинировать те же 70-80%, что и у взрослых. Но вакцинация будет только с согласия родителей, конечно»,- сказал Гинцбург «Интерфаксу».

По словам академика, сейчас, когда в стране быстро распространяется омикрон-штамм, дети стали болеть намного чаще, так как среди них вакцинация ранее не проводилась.

24 января стало известно, что НИЦЭМ имени Гамалеи предоставили разрешение на проведение клинических исследований вакцины против коронавирусной инфекции для детей.

«В течение трех-трех с половиной месяцев мы должны пройти путь до окончания второй фазы и временной регистрации с правом гражданского оборота. То есть весной она может стать доступна»,- заявил Гинцбург.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

В мире

CNN в сюжете о российских учениях на границе Украины назвал Харьков российским городом

CNN в сюжете о российских учениях на границе Украины назвал Харьков российским городом

Американский канал CNN, предваряя интервью с генеральным секретарем НАТО Столтенбергом, показал 20-секундный ролик о военных учениях России, в которой украинский город Харьков назван Российским.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Политика

Здоровье

Происшествия

Общество

Политика

Общество

Общество