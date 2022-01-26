На Южном Урале появится программа по противодействию интернет-мошенничеству

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26 января 2022, 06:58 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото предоставлено пресс-службой правительства Челябинской области

Состоялось заседание коллегии ГУ МВД России по Челябинской области. В нем принял участие губернатор Алексей Текслер.

Глава региона поддержал инициативу начальника ГУ МВД России по Челябинской области Михаила Скокова о разработке комплексной программы по противодействию интернет-мошенничеству. Алексей Текслер подчеркнул необходимость данной меры. Программа предполагает, что южноуральцам разъяснят, как не не попасть в ловушку злоумышленников.

В ходе заседания обсуждались и другие важные вопросы работы правоохранительных органов. В частности, были подведены итоги их работы в 2021 году, принято решение о предоставлении ежеквартальных дополнительных выплат младшему начальствующему составу патрульно-постовой службы.

«Считаю, по итогам года нашим органам правопорядка удалось в целом обеспечить защиту граждан от преступных посягательств. Оперативная обстановка на территории области находится под контролем», — отметил Алексей Текслер.

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