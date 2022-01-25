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Милонов о призыве Жириновского женщинам рожать «всю жизнь, как свиноматкам»: «малость перегнул»

, 22:07

Милонов о призыве Жириновского женщинам рожать «всю жизнь, как свиноматкам»: «малость перегнул»
Виталий Милонов, фото: Russian State Duma Photo Service, globallookpress.com

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов прокомментировал выступление лидера ЛДПР Владимира Жириновского перед студентами в Татьянин день заявившего, что женщинам нужно рожать как можно больше детей.

Политик сказал, что россиянкам нужно рожать «всю жизнь, как свиноматкам», «рожать много, одного, второго, третьего, сколько там, двенадцать, пятнадцать, шестнадцать».

Виталий Милонов назвал это высказывание Жириновского оскорбительным. Парламентарий полагает, что за этот подвиг женщин необходимо благодарить.

«Безусловно, это вопрос личный всегда, сколько детей рожать. Но женщинами, которые рожают больше пяти детей, мы по праву гордимся и восхищаемся ими, благодарим их за этот подвиг, потому что это очень сложный труд»,- цитирует Милонова Газета.ру.
Милонов признался, что никогда не назовет многодетных женщин свиноматками, по его мнению, это оскорбительно. Депутат Госдумы думает, что Владимир Вольфович это сказал не совсем корректно и аккуратно, но вряд ли на самом деле у него такая точка зрения.

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