В Минсельхозе отреагировали на заявление о росте цен на хлеб

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25 января 2022, 21:56 Источник: Источник: РИА Новости

хлеб, фото: pixabay

В Минсельхозе отреагировали на заявление одного из производителей хлебобулочных изделий. В сообщении пресс-службы министерства сказано, что Минсельхоз РФ не видит предпосылок для сильного подорожания хлеба в стране.

При этом в сообщении говорится, что предпосылок для удорожания хлеба нет, но на рынке возможны отдельные случаи пересмотра цен на конкретные ассортиментные позиции, что является стандартной практикой взаимоотношений между производителями и торговыми сетями.

Напомним, во вторник 25 января 2022 года финская компания по производству хлебобулочных изделий предупредила о возможном подорожании цен на продукцию.

Между этим, в министерстве напомнили, что для стабилизации цен на зерно и продукты его переработки правительством был принят целый комплекс мер таможенно-тарифного регулирования, которые включают в себя «плавающую» экспортную пошлину на основные зерновые культуры. Также в министерстве подчеркнули, что мукомольным и хлебопекарным предприятиям в прошлом году выделили дополнительные средства в размере 4,7 миллиарда рублей.

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