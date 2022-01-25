В Париже 84-летний фотограф Рене Робер погиб от холода

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25 января 2022, 21:29 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Во Франции в клинике скончался известный фотограф Рене Робер, который был госпитализирован с разбитой головой и в состоянии сильного переохлаждения. О трагической гибели своего друга в эфире радио France Info рассказал музыкант и журналист Мишель Монпонте.

Телеканал BFMTV передал, что известный фотограф замерзал на улице в центре Парижа, но никто из прохожих не оказал ему на помощь несколько часов часов.

19 января вечером Рене Робер вышел из своего дома на улице Тюрбиго на прогулку. Гуляя на улице, он упал и потерял сознание. Десятки прохожил проходили мимо лежащего на тротуаре пожилого человека, никто не пришел ему на помощь. Ранним утром сорудников экстренной службы вызвал бездомный человек. В 6.30 на место происшествия прибыли медики и полиция. Фотограф был доставлен в больницу в состоянии сильного переохлаждения и с черепно-мозговой травмой. Вскоре Рене Робер умер.

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