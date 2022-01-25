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СКР: в Омской области заключены под стражу 14-летняя девочка и ее 17-летний друг, подозреваемые в тройном убийстве

, 18:09

СКР: в Омской области заключены под стражу 14-летняя девочка и ее 17-летний друг, подозреваемые в тройном убийстве
фото: pixabay.com

В Омске суд в понедельник, 24 января, рассмотрел и удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу 14-летней девочки и ее 17-летнего друга, подозреваемых в убийстве матери, отчима и сестры подозреваемой школьницы. Девочку и парня заключили под стражу на период расследования уголовного дела.

Следствие и суд объяснили это решение тем, что подростки подозреваются в совершении особо тяжкого преступления, вызвавшего широкий общественный резонанс.

Правоохранители считают, что характер и обстоятельства содеянного, принятые меры по сокрытию следов преступления, позволяет заключить, что они, находясь на свободе, могут оказать воздействие на малолетнего свидетеля с целью изменения им показаний, воспрепятствовать расследованию и скрыться от органов следствия и суда.

По версии следствия, девочка подговорила своего друга убить ее мать и отчима, которые были против ее дружбы с ним. Подозреваемые подростки разработали план действий, обсудили в нем роли каждого.

Для убийства юноша взял у своего знакомого штык-нож, наточил его и около двух часов ночи 22 января пошел на преступление. Подруга открыла парню дверь с заднего двора. Через открытую дверь он пробрался в дом и нанёс ножевые ранения мужчине, женщине и 10-летней девочке-инвалиду и убежал. Три человека скончались на месте происшествия.

Подозреваемая девочка, взяв с собой 6-летнего брата, с целью сокрытия преступления побежала просить помощи у соседей, рассказав, что в дом ворвался незнакомый мужчина, который убил родителей.

Подросток предоставила оперативникам для составления фоторобота преступника заведомо ложные сведения о его внешности. Ложь девочки разоблачили следователи. На вторые сутки после убийства подозреваемые подростки были задержаны. Ведется расследование уголовного дела.

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