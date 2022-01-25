Латышские СМИ: Латвия возвращается в СССР

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25 января 2022, 17:15 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Видимо, не всем титульным в Латвии нравится нынешнее правительство: «пламенные» речи о несостоятельности верхушки так и «бродят» по стране. Обозреватель «доброй» националистической газеты «Неаткарига» Бен Латковскис назвал министра юстиции Яниса Борданса… «идейный собрат Андропова». А все дело в открытии памятника диссиденту Гунару Астре.

«Андропова кремленологи считали без пяти минут интеллектуалом, - пишет он в своей колонке. – Эстет, которому нравилась западная музыка, искусство. До сих пор приходится сталкиваться с утверждением, что он-то и был настоящим отцом перестройки. Однако сегодня очевидно, что легенды о его эстетической утонченности сильно преувеличены».

Именно при Андропове, напоминает Латковскис, в СССР началось закручивание гаек, с рейдами по магазинам и кинотеатрам для выяснения, почему работоспособного возраста граждане проводят время там, а не на рабочих местах. Именно при Андропове всегда переполненный ГУМ на Красной площади внезапно опустел.

Роковым образом сказался приход к власти Андропова и на судьбе Гунара Астры. К тому времени он уже отмотал свои 15 лет от «звонка до звонка за «антисоветскую агитацию», но тогдашний глава КГБ ЛССР Борис Пуго призыв Андропова «подчистить» и диссидентов воспринял с демонстративным рвением. В итоге Астра попал под андроповскую «кампанию», хотя ничего серьезного вменить ему не могли: ну да, распространял книги типа оруэлловского «1984» или «Приключений латышского народа» Улдиса Германиса. Но в брежневские времена такие почти свободно продавались на известной точке в Бебербекю, на тогдашней конечной остановке 4-го автобуса.

Однако в Уголовном кодексе ЛССР существовала хитрая статья: «Сознательное и систематическое распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй». По которой Астра и был осужден. Освободили его только в феврале 1988 года, когда над страной уже вовсю веяли ветры перестройки, но из мордовских лагерей он до Латвии не добрался – заболел и умер в дороге. Фактически его убила андроповская кампания по борьбе с диссидентами.

«И что же мы видим теперь? – вопрошает Латковскис. – Памятник Астре открывает человек, которому не дают покоя лавры Андропова!

Сравните две цитаты. Вот поправка к Уголовному кодексу ЛР, которую продвигают нынче Борданс и Андрей Юдин: «Грубое нарушение общественного порядка методом публичного распространения заведомо ложных сведений или измышлений, нарушающих человеческий покой, работу организаций и учреждений – наказывается лишением свободы до трех лет». И эту статью УК ЛССР: «Систематическое распространение в устной форме заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй, а равно изготовление или распространение в письменной, печатной или иной форме произведений такого же содержания — наказывается лишением свободы на срок до трех лет».

... Это из той самой серии, за что судили Астру и раньше времени свели в могилу. Борданс и Юдин хотят восстановить атмосферу, в которой режим, обложенный со всех сторон подушками безопасности, чувствует себя неуязвимым для критики. И не надо говорить, что сегодня совсем другие времена. Да, я прекрасно помню «ту эпоху», и действительно, сегодня слово несравненно свободнее, чем в то время, когда судили Астру. Но, увы, тенденция сближения двух режимов неоспорима.

И то, что памятник Астре открывает идейный собрат Андропова – косвенного виновника смерти латвийского диссидента – это настолько кричащий факт, что молчать об этом нельзя».

Завыли, однако, титульные! Так сами же выбирали себе «хозяев»! Нечего на зеркало пенять, коли рожа кривая!

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