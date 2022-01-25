Правительство премьера Латвии «повесило» на каждого жителя 9000 евро долга

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25 января 2022, 16:00 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Правительство премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша для решения экономических проблем систематически выбирает пути, противоречащие всем основным принципам экономики. Такое мнение высказал экс-премьер Латвии Вилис Криштопанс.

«Вместо того, чтобы зарабатывать деньги, повышать конкурентоспособность латвийских компаний, поддерживать прагматичные отношения с соседними странами и использовать свое географическое положение, правительство Кариньша поставило Латвию в зависимость от очередных кредитов. И при такой фискальной «недисциплинированности», когда государственные доходы систематически ниже расходов, премьер-министр и президент не стыдятся повышать себе зарплату. А между тем внешний долг Латвии в пересчете на каждого жителя уже составляет более 9000 евро. Но такая ли уж новость для нас эта некомпетентность и безответственность государственных деятелей? Еще в марте прошлого года Кришьянис Кариньш заявил, что стремление развивать транзит – это «устаревшее мышление, которое долгое время мешало развитию страны». По мнению премьера Кариньша, представление о том, что нас спасет транзит – мост между Востоком и Западом – устаревшее». Осмелюсь заметить, что в этой «устаревшей отрасли», успешно работающей со времен Ливонского ордена, относительно недавно было занято 80 000 рабочих или 8% латвийского рынка труда. Ежегодно этот «такой ненужный нам транзит» приносил в народное хозяйство более миллиарда евро. Возникает вопрос: что опаснее? Позволить капиталу естественным образом притекать с Востока или занимать у Запада? Понятно, что в ситуации, когда действующая власть не умеет ответственно управлять, занимать деньги – единственное решение. Однако, при следующем кризисе, который быстро приближается в виде растущих цен на неконтролируемые инфляции, брать кредиты будет сложнее и дороже. Так что прислушайтесь к г-ну Паулсу и с честью уйдите в отставку».

Я очень хорошо помню, как несколько лет назад, когда выбирали нового президента и правительство Кариньша, некоторые титулованные ответственные сотрудники говорили лично мне: «Все хорошо! Левитс поднимет авторитет Латвии в мире, а Кариньш работает так, как лучше стране. Все идет, как надо!»

В конце прошлого года эти же «товарищи» мне сказали: «Никто не ожидал, что такое произойдет! Что будет такое разбазаривание денег! Разочарование! Что происходит? Куда ушли деньги? Почему Левит дал согласие на выплату 40 миллионов каким-то «трем белорусским евреям»? Что делает Кариньш?»

Получается, что титулованные политики не понимали, что представляют собой эти люди? Не хотели?

А происходит полное «разграбление» страны и ее уничтожение. Видимо, территория Латвии нужна «хозяевам» из США, но без людей! Мое мнение!

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