Минфин выступил против запрета криптовалют

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25 января 2022, 15:33 Источник: Источник: РБК

Министерство финансов готовит свою собственную концепцию регулирования рынка криптовалют, которая кардинально будет отличаться от предложенной Центробанком. Ведомство выступает за регулирование отрасли, но не за её запрет. Об этом сообщает РБК.

Директор Департамента финансовой политики Иван Чебесков считает, что нужно дать возможность этим технологиям развиваться. По его словам, Минфин принимает активное участие в проработке законодательных инициатив с точки зрения регулирования этого рынка. Также он подчеркнул, что у них уже есть подготовленная концепция регулирования, которую они обсудили внутри Министерства финансов. Об этом он заявил на сессии «Криптоиндустрия: тренды, технологии, регулирование».

Иван Чебесков считает, что современный мир сильно виртуализирован, и государство не может наложить запрет на эту отрасль и вывести её из правового поля, чтобы она развивалась в других государствах.

Ранее ЦБ выступал с идеей запретить операции с криптовалютами. По их мнению, использование криптовалют может подорвать суверенитет рубля.

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