Южноуральским должникам разрешат сохранять на счету прожиточный минимум

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25 января 2022, 15:02 Татьяна Михайлова Источник: Пресс-центр «Гранада Пресс»

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

С 1 февраля 2022 должники получат право ежемесячно сохранять средства в размере прожиточного минимума на своих счетах. Об этом рассказала руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов России по Челябинской области Юлия Третьякова в ходе пресс-конференции, которая сегодня состоялась в пресс-центре «Гранада Пресс».

Чтобы воспользоваться новым правом, должнику необходимо обратиться с заявлением в подразделение судебных приставов, где ведется исполнительное производство. На основании содержащейся в заявлении информации судебный пристав вынесет соответствующее постановление и направит его в банк для последующего исполнения.

«Новое правило облегчит жизнь далеко не всех должников, — прокомментировала Юлия Третьякова. — Есть целый список финансовых обязательств, по которым судебные приставы смогут по-прежнему списывать до половины дохода. Это алименты, возмещение вреда, причиненного здоровью, и в связи со смертью кормильца, возмещение ущерба, причиненного преступлением».

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